Galp vai fornecer por 8,8 milhões combustível à GNR

O contrato, com duração de um ano, tem como objeto o fornecimento "de combustíveis rodoviários em postos de abastecimento em Portugal continental".

A Petrogal, subsidiária do grupo Galp, vai fornecer “combustível rodoviário em postos de abastecimento” em Portugal continental à Guarda Nacional Republicana (GNR). O contrato de fornecimento, no valor de mais de 8,8 milhões de euros, tem a duração de um ano.

O contrato, no âmbito do Acordo Quadro de fornecimento de combustíveis rodoviários AQ-CR 2018 — procedimento de contratação pública liderado pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (eSPap) para aquisição centralizada de combustíveis (como gasóleo e gasolina) para a Administração Pública em Portugal Continental — tem como objeto o fornecimento “de combustíveis rodoviários em postos de abastecimento em Portugal continental”, ou seja, gasolina (E5 e E10) e gasóleo (B7) simples e aditivados, obrigando-se a GNR a pagar o “valor resultante do preço por litro de combustível consumido deduzido do desconto fixado na proposta adjudicada, sendo fixado em 8.825.410,00 euros o preço contratual máximo para o presente contrato, valor ao qual acresce o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor”, pode ler-se no contrato disponível no Portal Base.

“O contrato tem como data de início estimada o dia 1 de janeiro de 2026 e duração de um ano, não podendo o seu termo ultrapassar o dia 31 de dezembro de 2026”, refere o contrato datado de 23 de dezembro.

