Iberia aprova redução do conselho de administração para cinco membros

A companhia aérea Iberia aprovou esta sexta-feira a redução do seu Conselho de Administração de nove para cinco membros, com Marco Sansavini a liderar este órgão. Em comunicado, a empresa espanhola indicou que o seu Conselho de Administração é liderado por Marco Sansavini (presidente executivo).

Deste órgão fazem ainda parte a diretora comercial da Iberia, María Jesús López Solas, a diretora jurídica do grupo IAG, Sarah Clements, o presidente executivo do El Corte Inglés, Santiago Bau Arrechea, e o secretário-geral do El Corte Inglés, Rafael Díaz Yeregui.

“Com esta medida, a Iberia reforça o seu compromisso com a eficiência na gestão e na governação corporativa, alinhando a sua estrutura com a das restantes empresas do grupo IAG”, referiu. O IAG, dono da Iberia, foi um dos grupos europeus que manifestou interesse na compra da TAP, a par da British Airways e da Lufthansa.

No ano passado, o Governo de Luís Montenegro aprovou o decreto-lei que prevê a venda de até 44,9% do capital, com 5% reservados aos trabalhadores.