Lagarde recebe 56% mais que o revelado pelo BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, aufere um rendimento anual que é 56% superior ao publicamente anunciado, de acordo com uma análise do Financial Times que expõe falhas de transparência na instituição. O jornal britânico calculou que a francesa recebeu 726 mil euros em 2024, mais do que o salário de 466 mil euros indicado no relatório anual do BCE.

A discrepância entre o número estimado pelo FT e o montante oficial está relacionado com outros rendimentos que complementam o salário da presidente do BCE. Segundo o jornal, Lagarde recebeu 135 mil euros em benefícios relacionados com habitação e outros, que não são mencionados no referido relatório.

Adicionalmente, a presidente do BCE ganha outros 125 mil euros por ser um dos 18 membros da administração do Bank for International Settlements (BIS), coloquialmente conhecido pelo banco dos bancos centrais.

A análise do FT mostra, assim, que a líder do BCE ganha cerca de quatro vezes mais do que o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, cujo salário está fixado na lei e limitado atualmente a 203 mil dólares, o equivalente a 172.720 euros.

Confrontado com a análise e respetiva metodologia pelo próprio jornal, o BCE recusou comentar esta conclusão, mas explicou que o salário da presidente é definido por um comité de remunerações e pelo conselho de governadores “no início do BCE”, em 1998. “A única alteração na política salarial desde então, para todos os presidentes, tem sido o ajuste salarial anual que se aplica a todos os trabalhadores do BCE”, salvaguardou.