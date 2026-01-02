Publicidade

Mercado publicitário mundial cresce para 1,19 biliões de dólares em 2025

A consolidação do mercado pelas grandes tecnológicas, como Alphabet, Amazon e Meta, prossegue. Têm uma quota de mercado de 56,1%, aponta a WARC.

A WARC voltou a rever em alta as suas previsões em relação ao investimento publicitário global durante este ano. O crescimento apontado é de agora 8,9%, quando comparado aos 7,4% que previa em setembro.

O mercado deverá atingir os 1,19 biliões de dólares, com a melhoria a ser atribuída pelos resultados “fortes” das grandes tecnológicas e um impacto “abafado” no comércio mundial das tarifas de Donald Trump.

A consolidação do mercado pelas grandes tecnológicas (Alphabet, Amazon e Meta) continua, com uma quota de mercado de 56,1%, quando excluindo a China. Este peso poderá aumentar para 58% em 2026.

Para o próximo ano, a WARC prevê que o total atinja os 1,3 biliões de dólares, num crescimento anual de 9,1%. Já em 2027, está previsto um crescimento de 7,9%, levando o mercado publicitário a atingir os 1,4 biliões. A WARC aponta que, estes resultados em 2027 se verificarem-se, significam que o mercado duplicou desde a pandemia e um equivalente a 150 dólares gasto por cada pessoa atualmente viva.

O mercado publicitário costumava ajudar a contar a história da economia como um todo, mas uma mudança estrutural ocorreu desde a pandemia. A publicidade desvinculou-se do ciclo económico e comporta-se de uma forma que não parece refletir a economia real“, explica Alex Brownsell, head of content da WARC Media.

Apesar de o dinheiro investido em anúncios aumentar, “a maioria dos outros indicadores de saúde económica aparentam frágeis. As remunerações reais estagnaram em muitos mercados desenvolvidos, a inflação erodiu o poder de compra e as maiores taxas de juro tornaram os empréstimos mais caros para as marcas”, nota ainda a WARC. Desse modo, a aposta tem sido no valor estratégico da construção de marca.

