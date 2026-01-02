Portugal coloca 1.250 milhões em Bilhetes do Tesouro na próxima semana

O Estado português vai ao mercado na próxima semana com objetivo de obter até 1.250 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro a reembolsar em novembro de 2026, anunciou esta sexta-feira o IGCP.

Num comunicado, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP refere que “vai realizar no próximo dia 07 de janeiro pelas 10:30 horas um leilão da linha de BT [Bilhetes do Tesouro] com maturidade em 20 de novembro de 2026, com um montante indicativo entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros”.

Os Bilhetes do Tesouro são títulos de dívida pública de curto prazo, até um ano, o que permite ao Estado obter financiamento num modelo de gestão de tesouraria mais ágil.

No seu site, o IGCP explica que a colocação de Bilhetes do Tesouro no mercado primário de dívida “é assegurada por um grupo de bancos reconhecido pelos IGCP, designado por Especialistas em Bilhetes do Tesouro (EBT) e realizada principalmente através de leilões do tesouro” que são comunicados ao mercado.

Para este ano, as necessidades de financiamento líquidas do Estado rondam os 13.000 milhões de euros, de acordo com o Programa de Financiamento da República Portuguesa divulgado a 15 de dezembro pelo IGCP.

Segundo o documento, “a estratégia de financiamento para 2026 centrar-se-á na emissão de títulos de dívida pública em euros nos mercados financeiros, com a realização regular de emissões de Obrigações do Tesouro (OT)”, prevendo-se a obtenção de 24.000 milhões de euros através da emissão bruta de obrigações.

Em relação aos Bilhetes do Tesouro, o financiamento líquido resultante da emissão de BT deverá ter um impacto de 5.100 milhões de euros.

Na estratégia divulgada, o IGCP refere que vai realizar, como até aqui, leilões mensais de Bilhetes do Tesouro “na terceira quarta-feira de cada mês e, se se justificar, poderá também usar a primeira quarta-feira do mês”. É o que acontecerá já com o leilão de 07 de janeiro agora anunciado.