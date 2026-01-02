Samsung quer reforçar capacidade em IA e destaca novos chips após lucros recorde
A Samsung vai reforçar as capacidades em inteligência artificial (IA), afirmou esta sexta-feira um co-diretor executivo, depois do conglomerado tecnológico ter registado lucros recorde entre julho e setembro, que atribuiu à nova geração de chips.
“A Samsung Electronics é a única empresa de semicondutores no mundo capaz de oferecer uma solução completa“, disse Jun Young-hyun, no seu discurso de Ano Novo. Esta força será utilizada para “responder à procura sem precedentes de semicondutores de IA e, juntamente com os nossos clientes, liderar a era da IA”, acrescentou o executivo.
Jun afirmou ainda que a nova memória HBM4 de alta largura de banda “demonstrou a sua clara competitividade” e recebeu “elogios dos clientes”.
“Precisamos de recuperar a nossa principal competitividade tecnológica em memória”, disse o executivo, após um ano em que a Samsung foi ultrapassada no mercado pela sul-coreana SK Hynix, um importante fornecedor da empresa norte-americana Nvidia.
Apesar de perder a liderança, o conglomerado tecnológico registou o maior lucro operacional trimestral até à data entre julho e setembro, 12,2 biliões de won (7,38 mil milhões de euros), graças ao forte desempenho do negócio de semicondutores em plena ascensão da IA.
As ações da Samsung fecharam o dia a subir 7,17% na Bolsa de Seul, com cada ação a valer 128,500 won (75,85 euros à taxa de câmbio atual).
