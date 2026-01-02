SIC surpreendida com o fim da parceria com o Polígrafo

A SIC soube da não renovação da parceria com o Polígrafo poucos minutos antes do anúncio da sua compra, disse esta sexta-feira fonte oficial da estação, e lembrou que o fact checking cresceu em Portugal com o canal.

A Media Capital anunciou esta sexta a compra de 80% da Inevitável & Fundamental, dona do Polígrafo e Viral Check, publicações especializadas em fact checking (verificação de factos), por um valor de 2,2 milhões de euros sujeito a ajustamento.

“A SIC lamenta ter sido informada, poucos minutos antes de ter sido tornado público e a 2 dias da esperada renovação do contrato, de que não poderá continuar a manter a parceria de 6 anos com o Polígrafo”, disse à Lusa fonte oficial da estação. “Seguiremos o nosso caminho, sempre cientes de que o fact checking cresceu em Portugal com a SIC e já é parte da operação diária das redações do grupo Impresa”, sublinhou a mesma fonte.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona da TVI e CNN Portugal “informa que celebrou na presente data um contrato nos termos do qual a Meglo – Media Global, SGPS, S.A. (sociedade detida a 100% pela Media Capital) adquiriu uma participação representativa de 80% da sociedade Inevitável & Fundamental, Lda”.

Esta empresa “detém os títulos de publicação periódicos Polígrafo e Viral Check, atuando como publicações de informação especializada na área de fact checking, com uma presença relevante online“, refere a Media Capital.

“O preço da aquisição da referida participação ascende a 2.200.000,00 euros sujeito a ajustamento, mantendo a Media Capital opção de aquisição do remanescente do capital social”, remata o grupo.