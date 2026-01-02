Telefónica avança na sua estratégia de digitalização responsável em 2025

A Telefónica continuou a avançar na aplicação dos seus objetivos de ESG em 2025 e de acordo com informações divulgadas pela empresa na quarta-feira, dez números destacam as principais conquistas da Telefónica nas áreas social, ambiental e de governança corporativa ao longo de 2025.

A Telefónica já conta com 350 milhões de acessos totais nos mercados em que opera, o que consolida a sua liderança com uma forte implantação de FTTH e 5G. Além disso, em 2025, alcançou o marco de ultrapassar os 81 milhões de unidades imobiliárias com fibra até casa (FTTH). Estes números consolidam a sua liderança em conectividade, uma alavanca fundamental para promover a inclusão digital.

A cobertura de banda larga móvel alcançada pela empresa em zonas rurais na Espanha já é de 95%. Esta penetração, somada à implantação em áreas urbanas, torna a Espanha o país com maior implantação de fibra da empresa, posicionando-se como uma referência em conectividade.

No que diz respeito à cobertura móvel com 4G, nos seus principais mercados (Espanha, Alemanha, Reino Unido e Brasil), a empresa atinge 98%, juntamente com 78% em 5G, onde se destacam Espanha e Alemanha com 94% e 98%, respetivamente.

A nível ambiental, a Telefónica conseguiu reduzir em 90% o consumo de energia por unidade de tráfego na última década, graças a mais de 200 projetos de eficiência e ao uso de energia 100% renovável nas suas principais operações.

No âmbito social, a empresa atingiu pela primeira vez 40% de mulheres na sua força de trabalho e 34% em cargos de gestão em 2025. Este é um dos principais indicadores para promover a igualdade de oportunidades, com o objetivo de chegar a 37% em 2027, um aspeto tão importante para a empresa que é um indicador não financeiro associado à remuneração variável de todos os colaboradores da Telefónica. Além disso, o Conselho de Administração conta com 40% de mulheres, cumprindo a Lei da Paridade, e 53% de conselheiros independentes.

No plano financeiro, 37% do financiamento do Grupo já corresponde a financiamento sustentável. A telco concluiu este ano a refinanciamento da sua principal linha de crédito sindicada, no valor total de 5,5 mil milhões de euros, o que lhe permite apoiar a implementação de projetos com impacto ambiental e/ou social positivo.

Por fim, a Telefónica foi reconhecida em 16 índices internacionais pelo seu desempenho ESG, consolidando a sua liderança ao integrar a sustentabilidade em todos os aspetos do seu negócio.