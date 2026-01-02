Tesla vende menos 8,6% em 2025 e perde liderança para BYD

A Tesla perdeu oficialmente a liderança do mercado de veículos elétricos para a rival chinesa BYD. A fabricante liderada por Elon Musk entregou cerca de 1,64 milhões de automóveis elétricos em 2025, que comparam com os 2,26 milhões vendidos pela BYD.

Segundo dados divulgados pela Tesla esta segunda-feira, as vendas no total de 2025 caíram 8,6%, num ano em que o desempenho da empresa foi mais fraco do que o das principais concorrentes. Observando apenas o quarto trimestre, o recuo nas entregas de automóveis elétricos da Tesla foi ainda mais expressivo, na ordem dos 16%, para 418.227 unidades.

A Tesla prevê vender 1,75 milhões de carros em 2026, o que significaria uma subida face ao ano de 2025 que terminou há dois dias. As previsões da Tesla apontam para um crescimento das vendas, que devem atingir os três milhões até 2030.

A forte queda nas vendas nos últimos três meses de 2025 sucede a um terceiro trimestre positivo para a Tesla, impulsionado pelos consumidores que aproveitaram os apoios estatais para a compra de veículos elétricos, antes de estes terem sido retirados pela administração de Trump no final de setembro.

Em Wall Street, as ações da empresa de Elon Musk estão a subir 0,53% para os 452 dólares por ação.

(Notícia atualizada às 15:14)