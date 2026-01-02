Vieira de Almeida tem quatro novos sócios

Carlos Couto, Joana Bernardo, João Soares Franco e Lisa Ventura Lopes são os novos sócios da Vieira de Almeida. “Estas nomeações refletem uma estratégia de reforço das valências da Firma em áreas como Bancário & Financeiro, Contraordenacional & Penal, Público e Imobiliário & Urbanismo, bem como o desenvolvimento de novas competências em setores-chave da atividade económica que representem uma mais-valia para os clientes”, segundo comunicado do escritório.

Carlos Couto tem desenvolvido a sua atividade sobretudo nos setores dos valores mobiliários, bancário e segurador, prestando assessoria contínua a sociedades gestoras de ativos em matérias regulatórias e legais, bem como em operações de compra e venda de ativos e de participações sociais. Nos últimos anos, tem estado particularmente envolvido no ramo segurador, acompanhando questões regulatórias, contratuais e de mediação de seguros, bem como assessorando representantes comuns de obrigacionistas e trustees em matérias regulatórias e contratuais.

Joana Bernardo tem acompanhado litígios de natureza penal e contraordenacional, com enfoque na criminalidade económico-financeira, em diversos setores regulados. Possui vasta experiência em gestão de risco empresarial e Compliance, incluindo prevenção da corrupção, combate ao branqueamento de capitais e proteção de denunciantes, prestando ainda assessoria em matéria de sanções internacionais, investigações internas e processos na Procuradoria Europeia.

João Soares Franco exerce a sua atividade na área do Direito Administrativo, com especial incidência na contratação pública, contencioso e arbitragem, concessões administrativas e direito regulatório. Numa perspetiva de direito público empresarial, tem assessorado entidades públicas e empresas privadas, em Portugal e no estrangeiro, em setores como a construção, transportes e infraestruturas, energia, telecomunicações e saúde.

Lisa Ventura Lopes desenvolve a sua prática nas áreas do Imobiliário e Urbanismo, acompanhando promotores nacionais e estrangeiros em projetos imobiliários residenciais, comerciais e turísticos, desde a fase de aquisição até à venda ou exploração, tendo participado em algumas das mais relevantes transações imobiliárias realizadas em Portugal nos últimos anos.