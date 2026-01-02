Zelensky anuncia mudanças no Governo e escolhe novo ministro da Defesa

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou esta sexta-feira a intenção de substituir o ministro da Defesa e adiantou que convidou para o cargo Mykhailo Fedorov, com 34 anos e atual ministro da Transformação Digital.

“Decidi mudar a estrutura do Ministério da Defesa da Ucrânia. Ofereci a Mykhailo Fedorov o cargo de novo ministro da Defesa ucraniano”, revelou Zelensky no seu vídeo diário dirigido à nação e divulgado nas redes sociais. Segundo Zelensky, Mykhailo “está muito envolvido em questões relacionadas com drones e trabalha de forma muito eficaz na digitalização de serviços e processos públicos”.

O governante ucraniano não explicou, no entanto, a sua decisão de substituir o atual ministro da Defesa, Denys Shmyhal, antigo primeiro-ministro que assumiu o cargo há menos de um ano, em julho de 2025. Mykhailo Fedorov ocupa o cargo de ministro da Transformação Digital desde 2019, sendo relativamente desconhecido do público e um novato na política, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Zelensky anunciou também a nomeação do chefe dos serviços de informação militar ucranianos, Kyrylo Budanov, para o cargo de chefe da administração presidencial, uma posição-chave. Budanov substitui Andriy Yermak, um dos homens mais poderosos da Ucrânia antes da sua queda, devido a um escândalo de corrupção.

O novo chefe do gabinete presidencial tem, desde já, a missão de estabelecer novos parâmetros e estratégias para a defesa e o desenvolvimento do Estado ucraniano, adiantou Zelensky.

Zelensky indicou que já encarregou Budanov – embora este ainda não tenha sido nomeado oficialmente –, juntamente com os responsáveis pela segurança nacional, o Conselho de Defesa da Ucrânia e outras instituições, de “atualizar e apresentar a base estratégica” das defesas do Estado ucraniano.

Budanov, atualmente com 39 anos, assumiu em 2020 a direção da inteligência militar (GUR) em 2020, uma das instituições consideradas entre as “mais competentes” do país invadido pela Rússia, de acordo com o jornal ucraniano The Kyiv Independent.