Guerra na Europa

Zelensky anuncia mudanças no Governo e escolhe novo ministro da Defesa

  • Lusa
  • 2 Janeiro 2026

Zelensky anunciou também a nomeação do chefe dos serviços de informação militar ucranianos, Kyrylo Budanov, para o cargo de chefe da administração presidencial.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou esta sexta-feira a intenção de substituir o ministro da Defesa e adiantou que convidou para o cargo Mykhailo Fedorov, com 34 anos e atual ministro da Transformação Digital.

“Decidi mudar a estrutura do Ministério da Defesa da Ucrânia. Ofereci a Mykhailo Fedorov o cargo de novo ministro da Defesa ucraniano”, revelou Zelensky no seu vídeo diário dirigido à nação e divulgado nas redes sociais. Segundo Zelensky, Mykhailo “está muito envolvido em questões relacionadas com drones e trabalha de forma muito eficaz na digitalização de serviços e processos públicos”.

O governante ucraniano não explicou, no entanto, a sua decisão de substituir o atual ministro da Defesa, Denys Shmyhal, antigo primeiro-ministro que assumiu o cargo há menos de um ano, em julho de 2025. Mykhailo Fedorov ocupa o cargo de ministro da Transformação Digital desde 2019, sendo relativamente desconhecido do público e um novato na política, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Zelensky anunciou também a nomeação do chefe dos serviços de informação militar ucranianos, Kyrylo Budanov, para o cargo de chefe da administração presidencial, uma posição-chave. Budanov substitui Andriy Yermak, um dos homens mais poderosos da Ucrânia antes da sua queda, devido a um escândalo de corrupção.

O novo chefe do gabinete presidencial tem, desde já, a missão de estabelecer novos parâmetros e estratégias para a defesa e o desenvolvimento do Estado ucraniano, adiantou Zelensky.

Zelensky indicou que já encarregou Budanov – embora este ainda não tenha sido nomeado oficialmente –, juntamente com os responsáveis pela segurança nacional, o Conselho de Defesa da Ucrânia e outras instituições, de “atualizar e apresentar a base estratégica” das defesas do Estado ucraniano.

Budanov, atualmente com 39 anos, assumiu em 2020 a direção da inteligência militar (GUR) em 2020, uma das instituições consideradas entre as “mais competentes” do país invadido pela Rússia, de acordo com o jornal ucraniano The Kyiv Independent.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Zelensky anuncia mudanças no Governo e escolhe novo ministro da Defesa

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Seixal apresenta queixa contra E-Redes por cortes de luz

Lusa,

s sucessivos cortes no fornecimento de eletricidade estão a afetar as freguesias de Fernão Ferro, Amora, Corroios e Arrentela, indica a câmara do Seixal.

1