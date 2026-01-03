Ataque dos EUA na Venezuela: o que se sabe até agora

⚡ ECO Fast Os Estados Unidos realizaram um ataque militar na Venezuela, resultando na captura do presidente Nicolás Maduro e da sua esposa, conforme anunciado por Donald Trump.

Testemunhas relataram explosões e cortes de eletricidade em Caracas, enquanto o governo venezuelano prometeu resistir à intervenção estrangeira e desconhece o paradeiro de Maduro.

A Rússia e o Irão condenaram o ataque, considerando-o uma violação da soberania venezuelana, e apelaram ao diálogo para evitar uma escalada do conflito.

Depois de várias ameaças de intervenção, o presidente dos Estados Unidos ordenou este sábado um ataque militar na Venezuela e foi o próprio a anunciar a captura do presidente Nicolás Maduro e da mulher.

“Os Estados Unidos da América levaram a cabo com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e o seu líder, o Presidente Nicolás Maduro, que foi, juntamente com a sua esposa, capturado e retirado do país por via aérea”, escreveu Donald Trump na rede social Truth Social.

Explosões, ruídos altos e colunas de fumo foram ouvidos e vistos na capital venezuelana, Caracas, nas primeiras horas da manhã, de acordo com testemunhas da Reuters, e a zona sul da cidade, perto de uma importante base militar, ficou sem eletricidade.

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, disse num vídeo divulgado na madrugada de sábado, que a o país “resistirá à presença de tropas estrangeiras“. Pouco tempo depois, a vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez afirmou num áudio à TV estatal que o Governo não sabe o paradeiro de Maduro e da sua esposa.

A Venezuela acolhe uma das maiores comunidades portuguesas na diáspora, sendo a segunda maior na América Latina, depois do Brasil.

O Governo português está “a acompanhar a situação na Venezuela ao minuto”, disse à Lusa uma fonte do Executivo. De acordo com a mesma fonte, as autoridades portuguesas estão em contacto com a embaixada em Caracas e com vários governos europeus.

O Governo disse que não há, até ao momento, indicações de que cidadãos portugueses tenham sido afetados pelos ataques aéreos dos Estados Unidos contra a Venezuela. “Até ao momento não temos indicação de que a comunidade portuguesa esteja a ser afetada”, indicou fonte oficial, citada pela Lusa.

A embaixada de Portugal em Caracas e os consulados-gerais em Caracas e Valência apelaram hoje à comunidade portuguesa na Venezuela para se manter “tranquila e em casa”, após os Estados Unidos terem realizado ataques aéreos, nomeadamente na capital.

Os consulados-gerais portugueses na capital venezuelana e em Valência disponibilizaram “canais destinados a situações urgentes”, nomeadamente contactos telefónicos, correio eletrónico ou através da plataforma de mensagens Whatsapp, “reforçando o compromisso do Estado português com a proteção e assistência” dos cidadãos nacionais.

Rússia condena “ato de agressão”

Do lado dos apoiantes do regime de Maduro, a Rússia está “profundamente preocupada e condenou o “ato de agressão armada” dos EUA contra a Venezuela, afirma o Ministério das Relações Exteriores de Moscovo.

“Agora é importante evitar uma escalada adicional e concentrar-se em encontrar uma saída para a situação através do diálogo”, referiu em comunicado, adiantando que a América Latina deve continuar a ser uma zona de paz e a Venezuela deve ter o direito de determinar o seu próprio destino, sem qualquer intervenção militar destrutiva do exterior“.

O Irão, aliado da Venezuela, condenou o ataque militar dos EUA à Venezuela “como uma violação flagrante da sua soberania nacional e integridade territorial”. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano apelou ao Conselho de Segurança da ONU para “agir imediatamente para deter a agressão ilegal” e responsabilizar os culpados.

UE pede respeito pelo direito internacional

A União Europeia afirmou repetidamente que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, “carece de legitimidade”, disse a principal diplomata do bloco, Kaja Kallas, acrescentando que apelou à contenção e ao respeito pelo direito internacional em relação à situação.

“Falei com o secretário de Estado Marco Rubio e com o nosso embaixador em Caracas. A UE está a acompanhar de perto a situação na Venezuela”, afirmou Kallas no dia X. “A UE afirmou repetidamente que Maduro carece de legitimidade e defendeu uma transição pacífica. Em todas as circunstâncias, os princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas devem ser respeitados. Apelamos à contenção”, acrescentou Kallas.

O Ministério das Relações Estrangeiras de Espanha apelou também apelou à moderação e respeito ao direito internacional na Venezuela, oferecendo-se para negociar e ajudar a encontrar uma solução pacífica.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse em comunicado que está a acompanhar de perto a situação, também com o objetivo de “reunir informações sobre os nossos concidadãos” no país. Cerca de 160 mil italianos vivem atualmente na Venezuela, a maioria deles com dupla cidadania.

(Em atualização)