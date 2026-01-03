EUA capturam Maduro. UE diz que vai continuar a “apoiar solução pacífica”

Eram cerca das 02h da madrugada (06h00 em Lisboa) quando se ouviram as primeiras explosões em Caracas e logo a seguir o Governo venezuelano denunciou, em comunicado, uma “agressão militar” dos EUA, informação que foi depois confirmada pela cadeia CBS News, Donald Trump terá dado ordem às Forças Armadas para conduzir ataques militares em solo venezuelano. Num curto comunicado, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que “ está a acompanhar a situação na Venezuela em articulação com o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros “.

