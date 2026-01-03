ECO Quiz. Vai haver mais apoios para a compra de carros elétricos?
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
- Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz
No início da semana que agora termina abriram as candidaturas ao programa mais conhecido por “cheques” para a compra de veículos de baixas emissões. Mas, em poucas horas, esgotaram os apoios para a compra de veículos ligeiros de passageiros totalmente elétricos por pessoas singulares. Havia 2.200 incentivos de 4.000 euros cada para esta tipologia.
Ainda nesta semana foi confirmada a notícia que dá conta de alterações na idade de acesso à reforma em 2027.
O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.
