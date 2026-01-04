📹 Sabe o que é e como se calcula o PIB? Veja aqui

O Produto Interno Bruto (PIB) mede o valor total dos bens e serviços produzidos pela economia de um país e calcula-se de acordo com três óticas distintas: a oferta, a procura e o rendimento.

Na ótica da oferta, o PIB resulta da soma do valor acrescentado bruto a preços de base das diferentes atividades e dos impostos líquidos de subsídios sobre os produtos, enquanto na ótica da procura traduz a soma do consumo privado, consumo público, investimento e as exportações líquidas de importações.

Já na ótica de rendimento traduz a soma das remunerações do trabalho, dos impostos líquidos de subsídios sobre a produção e importação e do excedente bruto de exploração.

As três óticas são calculadas trimestralmente e anualmente.