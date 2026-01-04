Vídeo

📹 Sabe o que é e como se calcula o PIB? Veja aqui

  • ECO
  • 16:52

O PIB calcula-se de acordo com três óticas distintas: a oferta, a procura e o rendimento. É calculado trimestralmente e anualmente e o mais usado nas análises é o da ótica da procura.

O Produto Interno Bruto (PIB) mede o valor total dos bens e serviços produzidos pela economia de um país e calcula-se de acordo com três óticas distintas: a oferta, a procura e o rendimento.

Na ótica da oferta, o PIB resulta da soma do valor acrescentado bruto a preços de base das diferentes atividades e dos impostos líquidos de subsídios sobre os produtos, enquanto na ótica da procura traduz a soma do consumo privado, consumo público, investimento e as exportações líquidas de importações.

Já na ótica de rendimento traduz a soma das remunerações do trabalho, dos impostos líquidos de subsídios sobre a produção e importação e do excedente bruto de exploração.

As três óticas são calculadas trimestralmente e anualmente.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

📹 Sabe o que é e como se calcula o PIB? Veja aqui

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.