📹 Sabe o que é e como se calcula o PIB? Veja aqui

Sabe o que é e como se calcula o PIB?
O PIB calcula-se de acordo com três óticas distintas: a oferta, a procura e o rendimento. É calculado trimestralmente e anualmente e o mais usado nas análises é o da ótica da procura.
O Produto Interno Bruto (PIB) mede o valor total dos bens e serviços produzidos pela economia de um país e calcula-se de acordo com três óticas distintas: a oferta, a procura e o rendimento.
Na ótica da oferta, o PIB resulta da soma do valor acrescentado bruto a preços de base das diferentes atividades e dos impostos líquidos de subsídios sobre os produtos, enquanto na ótica da procura traduz a soma do consumo privado, consumo público, investimento e as exportações líquidas de importações.
Já na ótica de rendimento traduz a soma das remunerações do trabalho, dos impostos líquidos de subsídios sobre a produção e importação e do excedente bruto de exploração.
As três óticas são calculadas trimestralmente e anualmente.
