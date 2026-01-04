Campanha oficial das Presidenciais arranca hoje. Por onde vão andar os candidatos?

A caminhada vai já longa, após vários meses de pré-campanha eleitoral, cheios de debates e casos e casinhos. No final, o boletim de voto ficou com 14 candidaturas, embora três delas tenham chumbado no Tribunal Constitucional (TC). Agora, a partir deste domingo, os 11 candidatos espalham-se pelo País, numa última tentativa de angariar votos para as eleições de dia 18 numa campanha onde estimam gastar mais de cinco milhões de euros. Reúnem-se todos em Lisboa, na terça-feira, para o debate na RTP.

De onde parte cada um até à meta de 16 de janeiro, o último dia da campanha? (A véspera do sufrágio é destinada ao habitual dia de reflexão). A maioria dos candidatos inicia o seu primeiro dia de campanha oficial em Lisboa.

Pela manhã, Henrique Gouveia e Melo visita a Feira do Relógio, perto do Aeroporto de Lisboa, antes de lançar oficialmente a sua campanha no Bairro da Boavista, junto ao Parque Florestal de Monsanto. Os restantes dias de campanha são marcados por visitas a um total de 13 distritos, a começar por Portalegre e a terminar em Lisboa.

Já João Cotrim de Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, inicia a campanha, às 10h30, com literalmente uma corrida das Docas até Belém, seguido do evento Horizonte 2031, de apoio à sua campanha, no Centro de Congressos de Lisboa pelas 16h. Na segunda-feira começa em Santarém, com o último dia de campanha em Guimarães e Braga. No total, vai percorrer 11 distritos.

Mais tarde, pelas 17h30 deste domingo, é a vez de António José Seguro dar o tiro de partida, com a apresentação da Comissão de Honra e dos Mandatários Nacionais. O candidato apoiado pelo PS vai percorrer pelo menos 11 distritos até ao dia 10. Não é conhecido ainda o roteiro dos restantes dias.

O Porto é outro destino popular de início de campanha, com Catarina Martins e Jorge Pinto a começarem o seu trajeto pelo mesmo distrito. Até ao momento, não se sabia ainda a agenda completa de Catarina Martins para este domingo. No entanto, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda vai viajar por oito distritos, terminando a campanha em Braga e no Porto.

Jorge Pinto, apoiado pelo Livre, começa a manhã a visitar o Mercado de Angeiras, em Matosinhos, antes de viajar de comboio até Lisboa para o seu comício de abertura às 16h30, na freguesia de Alvalade. O candidato irá percorrer 15 distritos, terminando o seu percurso em Lisboa.

O distrito de Leiria foi também outro dos destinos escolhidos. António Filipe, apoiado pelo PCP, começa o dia em Peniche, com uma visita ao Museu Nacional da Resistência e Liberdade às 10h30, antes de rumar ao Barreiro para um encontro com a população por volta das 15h. No dia seguinte, é a vez de Albufeira e Grândola. Ainda não se sabe o percurso até ao dia 16.

Já Luís Marques Mendes vai primeiro ao Mercado das Caldas, antes de almoçar no Exposalão Batalha. O seu dia termina com uma visita ao Cais de Gaia e uma sessão de esclarecimento na Herança Magna, em Vila Nova de Gaia. O candidato apoiado pelo PSD e CDS termina a sua campanha em Lisboa, percorrendo 14 distritos.

André Ventura inicia a campanha em Silves e no distrito de Beja. O ECO não obteve resposta da candidatura apoiada pelo Chega, até à data de fecho do artigo, sobre os locais que o candidato visitará ao longo das duas semanas.