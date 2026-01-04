Já se pode inscrever para o voto antecipado nas Presidenciais

A partir deste domingo já se pode inscrever para o voto antecipado em mobilidade nas eleições presidenciais de 18 de janeiro. O período de inscrição decorre até dia 8 de janeiro, quinta-feira.

Assim, quem não puder votar no dia 18 de janeiro tem uma alternativa: vota antes a 11 de janeiro num município escolhido pelo eleitor. E o que precisa de fazer para se inscrever? Basta aceder ao site www.votoantecipado.pt ou fazer o pedido via postal à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

O voto antecipado em mobilidade permite que todos os eleitores recenseados no território nacional possam votar no sétimo dia anterior ao das eleições, ou seja a 11 de janeiro, numa mesa de voto antecipado, a constituir em cada município, escolhida pelo eleitor.

A primeira vez em que houve mesas de voto antecipado em todos os concelhos do país foi nas presidenciais de janeiro de 2021, em plena pandemia de covid-19. Naquela altura, inscreveram-se para votar antecipadamente em mobilidade 246.880 eleitores, tendo efetivamente votado uma semana antes 197.903 pessoas, o que corresponde a cerca de 80,15%.

Os restantes eleitores são chamados às urnas no dia 18 de janeiro para eleger o próximo Presidente da República. Mas como é preciso que um dos candidatos tenha maioria absoluta dos votos validamente expressos, caso ela não exista os eleitores terão de voltar às urnas para uma segunda volta, três semanas depois, a 8 de fevereiro, e decidir entre os dois candidatos mais votados.

Recorde-se que estas são as eleições presidenciais mais concorridas de sempre. Nunca desde o 25 de abril de 1974 tantas candidaturas haviam sido formalizadas junto do Tribunal Constitucional. A instituição confirmou oficialmente ter recebido 14 candidaturas — ultrapassando assim o máximo de 13 registadas em 2016 e muito acima das oito registadas nas últimas presidenciais, de 2021 — mas só 11 foram validadas.

Às eleições presidenciais anunciaram, entre outros, as suas candidaturas António Filipe (com o apoio do PCP), António José Seguro (apoiado pelo PS), André Ventura (apoiado pelo Chega), Catarina Martins (apoiada pelo BE), Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), Jorge Pinto (apoiado pelo Livre) e Luís Marques Mendes (com o apoio do PSD).