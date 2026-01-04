Seguros de viagens em alta impulsionam crescimento de 25% da faturação da IATI em Portugal

O mercado português de viagens continua em crescimento. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no 2º trimestre de 2025, as viagens realizadas pelos residentes em Portugal com destino ao estrangeiro, registaram um aumento de 21,9% face ao 2.º trimestre de 2024 e totalizaram 975 mil deslocações . Com o mercado de viagens a crescer, também a procura por seguros de viagem tem aumentado.

Para a IATI, uma mediadora espanhola que opera em Portugal em parceria com a ARAG Seguros especializada em seguros de viagem, Portugal tem-se destacado como um mercado relevante, representando atualmente cerca de 11% do volume global da empresa. No ano de 2025, a faturação no país registou um crescimento de 25% em 2025, um aumento que reflete mudanças nos hábitos dos viajantes e uma procura crescente por seguros mais completos.

No entanto, apesar do mercado de seguros de viagem em Portugal estar em crescimento, de acordo com o “Barómetro do Seguro de Viagem em Portugal 2025” da Hellosafe, este tipo de seguros no país tem apenas uma taxa de penetração de 33% em 2025, sendo os riscos de saúde e cancelamento de viagens alguns dos fatores mais importantes para a subscrição destes seguros.

“Ao mesmo tempo, a crescente consciencialização para a importância do seguro de viagem, sobretudo após os últimos anos de maior instabilidade global, tem impulsionado a procura por soluções mais completas e fiáveis, o que se reflete no crescimento de 25% registado em 2025”, explica Alfonso Calzado, CEO da empresa, ao ECOseguros.

Segundo Calzado, o crescimento da IATI é resultado de uma estratégia que alia consolidação da marca em Portugal à adaptação dos produtos ao perfil do consumidor local. “A IATI tem apostado numa comunicação clara, próxima e informativa, que contribui para aumentar a confiança do consumidor.”

Investimento em canais digitais e parcerias

A empresa tem intensificado a presença no digital, através de conteúdos educativos, campanhas de marketing orientadas para resultados e parcerias com afiliados, criadores de conteúdo e meios especializados. O objetivo é “chegar a diferentes perfis de viajantes”, abrangendo desde turistas ocasionais a viajantes frequentes ou famílias.

Os produtos também são adaptados às necessidades específicas do mercado português, oferecendo coberturas para escapadinhas, viagens em família ou estadias de longa duração, adianta Calzado.

Mudanças nos hábitos dos viajantes

Em 2025, a IATI vendeu cerca de 50 mil apólices em Portugal. A empresa identificou alterações nos padrões de viagem dos portugueses: “Observamos uma maior diversificação dos destinos, combinando viagens de curta duração dentro da Europa com um aumento das viagens de longa distância. Verifica-se também um crescimento dos viajantes frequentes, que optam por seguros anuais, bem como uma maior procura por seguros familiares.”

Entre as coberturas mais valorizadas estão assistência médica com capitais elevados, cancelamento de viagem e proteção contra imprevistos, refletindo “uma abordagem mais consciente e planeada à viagem”, acrescenta o CEO.

Sinistros e maturidade do consumidor

O número de sinistros reportados em Portugal pela mediadora mantém-se estável, situando-se entre 2.300 e 2.500, o que corresponde a uma taxa de sinistralidade de cerca de 5%. “Este dado indica que os clientes estão a contratar seguros adequados ao seu perfil de viagem e a utilizá-los de forma responsável. Demonstra também uma maior maturidade do consumidor, que vê o seguro de viagem como uma proteção essencial e não apenas como um custo associado à viagem”, sublinha.

O comportamento do consumidor sugere que o seguro de viagem está cada vez mais a ser encarado como uma proteção indispensável, em vez de um custo extra, especialmente após a experiência de instabilidade global nos últimos anos e da pandemia.

Personalização e expansão são as apostas

Para os próximos anos, a IATI planeia investir na personalização de produtos e na melhoria da experiência do cliente, desde a contratação do seguro até à gestão de sinistros. “Paralelamente, continuará a apostar na expansão digital e internacional, bem como no uso de tecnologia e dados para personalizar ofertas e antecipar necessidades, consolidando mercados estratégicos como Portugal”, refere Calzado.

Portugal como mercado estratégico

O mercado português é atualmente o segundo mais relevante para a IATI, apenas atrás de Espanha. “Trata-se de um mercado com elevada maturidade digital, onde os consumidores pesquisam, comparam e valorizam informação clara antes de tomar decisões, o que favorece uma marca com uma proposta transparente e orientada para o cliente”, explica o CEO.

O aumento da recetividade dos consumidores e a procura crescente por soluções ajustadas ao perfil de viagem fazem de Portugal um pilar estratégico dentro da operação internacional da mediadora.

Com origem em Espanha, a mediadora IATI opera atualmente em seis países e comercializa seguros para todo o mundo, tendo começado a operar em Portugal em 2018.