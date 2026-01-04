Sompo lança agentes de IA para 30 mil colaboradores no Japão

A seguradora japonesa Sompo Holdings anunciou que, a partir de janeiro de 2026, irá implementar agentes de inteligência artificial (IA) em larga escala para cerca de 30.000 colaboradores no Japão, numa das maiores implantações internas deste tipo realizadas por um grupo empresarial japonês. O projeto, chamado SOMPO AI Agent, quer aumentar a eficiência operacional e redesenhar métodos de trabalho com base em IA.

Os agentes digitais irão funcionar como parceiros de trabalho, auxiliando na pesquisa e síntese de documentação interna, elaboração de atas, análise de dados e apoio às equipas. As soluções serão personalizadas para os fluxos de trabalho específicos da Sompo, particularmente no segmento de seguros Não Vida.

Com esta decisão, a Sompo quer reduzir o rácio de despesas para 30% no mercado japonês de seguros Não Vida, simplificando tarefas administrativas e operacionais. O cálculo segue os critérios contabilísticos japoneses (o chamado J-GAAP, uma espécie de versão do IFRS adaptada ao Japão) e exclui determinados ramos específicos do negócio de seguros Property & Casualty.

Antes da implementação completa, a Sompo irá realizar um programa piloto utilizando a plataforma Gemini Enterprise, da Google Cloud, enquanto avalia o Copilot Studio, da Microsoft, como alternativa. Este projeto piloto permitirá testar casos de uso, medir impactos na produtividade e preparar os colaboradores, que também receberão formação em liderança e literacia em IA.