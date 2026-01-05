5 coisas que vão marcar o dia

Arranca esta segunda-feira o processo de digitalização dos Certificados de Aforro, que vai decorrer até 29 de novembro de 2029. Ao mesmo tempo, os preços dos combustíveis praticamente não sofrem alterações. O Banco de Portugal divulga esta segunda-feira as garantias do Estado a contratos de crédito à habitação. No Algarve, a rede de autocarros Unir estreia sete novas linhas, e arranca o voto antecipado para internados e presos com vista às eleições presidenciais.

Começa o processo de digitalização dos Certificados de Aforro

A partir desta segunda-feira, inicia-se o processo de digitalização dos Certificados de Aforro das séries A, B e D, que decorrerá até 29 de novembro de 2029. Caso não o façam até 29 de novembro de 2029, os certificados serão automaticamente amortizados. O valor correspondente será registado como saldo numa conta Aforro do titular, deixando de render juros a partir desse momento.

Combustíveis mantém-se praticamente inalterados

Ao abastecer, o preço da gasolina vai sofrer uma redução de 0,5 cêntimos por litro, enquanto o do gasóleo permanecerá inalterado. O preço médio do gasóleo simples mantém-se nos 1,553 euros por litro, e o da gasolina simples 95 desce para 1,656 euros por litro.

BdP divulga garantias do Estado no crédito à habitação

O Banco de Portugal divulga esta segunda-feira o indicador do Regime de Garantia do Estado em contratos de crédito à habitação. Este indicador permite acompanhar a evolução das garantias públicas concedidas pelos bancos aos empréstimos habitacionais, refletindo a confiança do setor financeiro e o acesso dos consumidores ao crédito para aquisição de casa.

Rede de autocarros Unir com sete novas linhas

Os Transportes Metropolitanos do Porto estreiam esta segunda-feira sete novas linhas da rede de autocarros Unir. Entram em funcionamento a linha 2046, uma ligação rápida, via autoestrada, entre Santa Maria da Feira (zona comercial) e a Boavista (Casa da Música), a linha 2059, entre Aveiro (Universidade) e Santa Maria da Feira (Zona comercial), e a linha 3534, ligação Vila do Conde/Maia, via Castelo, a 5023, linha rápida via Leça do Balio entre Matosinhos e Maia (fórum).

Começa o voto antecipado para internados e presos

Arranca esta segunda-feira o voto antecipado para eleitores internados e reclusos, no âmbito das eleições presidenciais, e decorre até 8 de janeiro. O sufrágio para eleger o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República realiza-se a 18 de janeiro e conta com 11 candidatos.