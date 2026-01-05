Transportes

Aeroportos de Paris suspendem 15% dos voos até à noite devido à neve

  • Lusa
  • 17:35

As companhias aéreas têm de suspender 15% dos voos no aeroporto Charles de Gaulle até às 20:00, e no aeroporto de Orly até ao final da atividade diária, que geralmente é às 23h30-

A Direção Geral da Aviação Civil de França (DGAC) pediu às companhias aéreas que reduzissem esta noite em 15% o número de voos programados nos dois aeroportos de Paris devido ao nevão que está a está a afetar todo o noroeste do país.

Em comunicado, a DGAC precisou que as companhias aéreas têm de suspender 15% dos voos no aeroporto Charles de Gaulle até às 20:00, hora local (19:00 em Lisboa), e no aeroporto de Orly até ao final da atividade diária, que geralmente é às 23:30, hora local (22:30 em Lisboa).

Aos passageiros recomendou que se informem junto das suas companhias para saberem se os seus voos se mantêm, acrescenta a mesma nota, citada pela agência EFE. Uma tempestade atravessou o norte de França de oeste para este e provocou nevões desde as primeiras horas da manhã, que deixaram vários centímetros de espessura inicialmente na Bretanha e na Normandia e, a partir da tarde, em Île-de-France, a região de Paris.

Pouco antes das 17:00, hora local, em Île-de-France, acumulavam-se mais de 850 quilómetros de engarrafamentos e foram estabelecidas restrições de circulação para certos camiões. O limite de velocidade na região foi reduzido para 80 quilómetros por hora. O grupo que opera os transportes públicos em Paris, a RATP, decidiu suspender a circulação dos seus autocarros, enquanto o metro e os comboios suburbanos continuam a funcionar.

Os serviços meteorológicos mantêm em alerta laranja 26 departamentos no noroeste da França devido ao frio e à neve, com espessuras de até 20 centímetros em algumas zonas, sobretudo em Charente e Charente Maritime. Na sua página na internet, a Météo France alerta, que, como as geadas serão muito intensas após a queda de neve desta noite e de terça-feira, as condições de circulação serão “muito delicadas”.

Antecipando essa situação, vários departamentos decidiram suspender o transporte escolar esta terça-feira

