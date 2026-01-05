Arranca a nova fase da Linha Deep Tech com vouchers de 750 mil euros
O novo período de candidaturas arranca esta segunda-feira e decorre até 4 de fevereiro. O apoio pode atingir um montante máximo de 750 mil euros por projeto.
O Banco Português de Fomento (BPF) e a Estrutura de Missão Recuperar Portugal (EMRP) anunciaram esta segunda-feira uma nova fase do Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade (IFIC), destinado a apoiar startups Deep Tech. O período de candidaturas arranca esta segunda-feira e decorre até 4 de fevereiro.
A segunda fase “destina-se a projetos que não tenham sido submetidos ou aprovados na primeira fase, mantendo como objetivos principais apoiar a validação tecnológica, a escalabilidade e a entrada no mercado de soluções inovadoras”, avança o BPF em comunicado.
O apoio é concedido através de instrumentos de capital ou quase-capital, em coinvestimento com investidores privados, em condições de mercado (pari passu), podendo atingir um montante máximo de 750 mil euros por projeto.
A Linha IFIC Deep Tech é gerida pelo Banco Português de Fomento, em articulação com a Startup Portugal e a Agência Nacional de Inovação (ANI) e destina-se a investimento em capital, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
O Banco Português de Fomento explica que para “serem elegíveis, os projetos devem apresentar, entre outros requisitos, um nível de maturidade tecnológica igual ou superior a TRL 4 (indicador internacional que avalia o grau de desenvolvimento de uma tecnologia, sendo exigido que a solução já tenha a prova de conceito validada em ambiente de laboratório, ligação efetiva ao Sistema Científico e Tecnológico Nacional e potencial e crescimento e escalabilidade”.
O processo de avaliação contempla duas etapas: validação da natureza Deep Tech do projeto, assegurada pela Agência Nacional de Inovação (ANI) e avaliação económico-financeira, conduzida pelo Banco Português de Fomento.
Além do financiamento, o programa possibilitará às empresas selecionadas o acesso a um programa de aceleração dedicado, o Tech Foundry Portugal – Deep Tech Edition, promovido pela Startup Portugal que inclui aceleração, mentoria e ligação ao ecossistema.
