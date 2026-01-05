Catalana Occidente deixa de estar cotado em bolsa após OPA da família Serra

As Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona e Valência comunicaram esta segunda-feira à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) a exclusão das ações do Grupo Catalana Occidente (GCO), após a conclusão da OPA de exclusão lançada pela Inocsa, o veículo de investimento da família Serra, principal acionista do grupo segurador.

Conforme avança o Inese, a exclusão processa-se nos termos do artigo 48.º do Real Decreto 1066/2007 e aplica-se a 120 milhões de ações do grupo segurador, com um valor nominal de 0,30 euros cada.

Foi no final do dia 16 de dezembro que a CNMV ordenou a suspensão cautelar da negociação das ações, após o fecho dos mercados, de forma a facilitar a execução da compra e venda forçada dos títulos.

Com a conclusão deste processo, a família Serra passa a deter a totalidade dos títulos da seguradora e o GCO deixa de estar cotado nas bolsas espanholas. O grupo estava cotado em bolsa desde 1997.

A Inocsa detinha cerca de 60% dos títulos quando lançou, em março, a OPA com vista à aquisição de 100% da empresa e à sua exclusão de bolsa. Em maio, a CNMV admitiu o pedido apresentado pela Inocsa para a formulação da OPA, tendo o CaixaBank assegurado a totalidade do financiamento da operação.

Em Portugal, o GCO está presente através da Crédit y Caución, uma seguradora de crédito.