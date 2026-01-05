Catalana Occidente deixa de estar cotado em bolsa após OPA da família Serra
Com OPA de exclusão concluída, a seguradora passa a ser detida totalmente pela família Serra e deixa de estar presente na bolsa espanhola.
As Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona e Valência comunicaram esta segunda-feira à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) a exclusão das ações do Grupo Catalana Occidente (GCO), após a conclusão da OPA de exclusão lançada pela Inocsa, o veículo de investimento da família Serra, principal acionista do grupo segurador.
Conforme avança o Inese, a exclusão processa-se nos termos do artigo 48.º do Real Decreto 1066/2007 e aplica-se a 120 milhões de ações do grupo segurador, com um valor nominal de 0,30 euros cada.
Foi no final do dia 16 de dezembro que a CNMV ordenou a suspensão cautelar da negociação das ações, após o fecho dos mercados, de forma a facilitar a execução da compra e venda forçada dos títulos.
Com a conclusão deste processo, a família Serra passa a deter a totalidade dos títulos da seguradora e o GCO deixa de estar cotado nas bolsas espanholas. O grupo estava cotado em bolsa desde 1997.
A Inocsa detinha cerca de 60% dos títulos quando lançou, em março, a OPA com vista à aquisição de 100% da empresa e à sua exclusão de bolsa. Em maio, a CNMV admitiu o pedido apresentado pela Inocsa para a formulação da OPA, tendo o CaixaBank assegurado a totalidade do financiamento da operação.
Em Portugal, o GCO está presente através da Crédit y Caución, uma seguradora de crédito.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Catalana Occidente deixa de estar cotado em bolsa após OPA da família Serra
{{ noCommentsLabel }}