Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje de emergência para discutir crise na Venezuela

Caracas pediu formalmente a convocação da reunião para abordar a "agressão criminosa" dos EUA. Outros países, como o Irão e a Colômbia, também apoiaram o pedido venezuelano.

O Conselho de Segurança da ONU reúne-se esta segunda-feira de emergência para discutir a operação militar conduzida pelos Estados Unidos na Venezuela que levou à captura e deposição do Presidente venezuelano Nicolás Maduro, que está detido em Nova Iorque.

Caracas pediu formalmente a convocação da reunião para abordar a “agressão criminosa” dos Estados Unidos, que aconteceu na madrugada de sábado. Outros países, como o Irão e a Colômbia, também apoiaram o pedido venezuelano.

A reunião acontece no mesmo dia em que Maduro e a sua mulher Cilia Flores, detidos num centro de detenção em Nova Iorque, compareçam num tribunal em Manhattan. Maduro é acusado de crimes de narcoterrorismo e posse de armas.

O tribunal federal do Distrito Sul, em Manhattan, confirmou no domingo que a sessão está marcada para 12:00 locais (17:00 em Lisboa).

Esta segunda-feira, em Lisboa e no Porto, realizam-se manifestações de protesto pela operação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela.

A comunidade internacional dividiu-se entre a condenação ao ataque dos Estados Unidos a Caracas e saudações pela queda de Maduro e o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a ação militar de Washington poderá ter “implicações preocupantes” para a região.

Horas depois do ataque, ainda no sábado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que serão os Estados Unidos a governar o país até se concluir uma transição de poder e admitiu uma segunda ofensiva contra o país se for necessário.

Já no domingo, Delcy Rodríguez, vice de Nicolás Maduro, foi confirmada presidente interina e logo a seguir Trump ameaçou-a e disse que “pagará mais caro do que Maduro” se “não fizer o que deve”.

Delcy convida EUA a trabalhar numa “agenda de cooperação”

Lusa, ECO,

Já o líder norte-americano Donald Trump exigiu da nova líder venezuelana "acesso total ao petróleo e a outras coisas no país que permitirão reconstruí-lo".