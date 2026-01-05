Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje de emergência para discutir crise na Venezuela
Caracas pediu formalmente a convocação da reunião para abordar a "agressão criminosa" dos EUA. Outros países, como o Irão e a Colômbia, também apoiaram o pedido venezuelano.
O Conselho de Segurança da ONU reúne-se esta segunda-feira de emergência para discutir a operação militar conduzida pelos Estados Unidos na Venezuela que levou à captura e deposição do Presidente venezuelano Nicolás Maduro, que está detido em Nova Iorque.
Caracas pediu formalmente a convocação da reunião para abordar a “agressão criminosa” dos Estados Unidos, que aconteceu na madrugada de sábado. Outros países, como o Irão e a Colômbia, também apoiaram o pedido venezuelano.
A reunião acontece no mesmo dia em que Maduro e a sua mulher Cilia Flores, detidos num centro de detenção em Nova Iorque, compareçam num tribunal em Manhattan. Maduro é acusado de crimes de narcoterrorismo e posse de armas.
O tribunal federal do Distrito Sul, em Manhattan, confirmou no domingo que a sessão está marcada para 12:00 locais (17:00 em Lisboa).
Esta segunda-feira, em Lisboa e no Porto, realizam-se manifestações de protesto pela operação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela.
A comunidade internacional dividiu-se entre a condenação ao ataque dos Estados Unidos a Caracas e saudações pela queda de Maduro e o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a ação militar de Washington poderá ter “implicações preocupantes” para a região.
Horas depois do ataque, ainda no sábado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que serão os Estados Unidos a governar o país até se concluir uma transição de poder e admitiu uma segunda ofensiva contra o país se for necessário.
Já no domingo, Delcy Rodríguez, vice de Nicolás Maduro, foi confirmada presidente interina e logo a seguir Trump ameaçou-a e disse que “pagará mais caro do que Maduro” se “não fizer o que deve”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje de emergência para discutir crise na Venezuela
{{ noCommentsLabel }}