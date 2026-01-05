EUA chegam a acordo sobre imposto mínimo global com a OCDE

Os EUA chegaram a acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) sobre a adoção de um imposto mínimo global de 15% sobre as suas multinacionais. O regime aplicar-se-á a partir de 2027, estando prevista uma revisão para 2029.

O pacto prevê um regime paralelo para os EUA, evitando assim as tarifas de “vingança” ou retaliação de Donald Trump. O novo acordo surge meses depois das economias do G7 terem negociado, em junho passado, uma isenção para as empresas americanas relativamente a alguns elementos do acordo global concebido em 2021 para estabelecer uma taxa mínima de imposto sobre as empresas, com uma taxa efetiva mínima de 15%, mas que os Estados Unidos rejeitaram há um ano, após o regresso de Donald Trump à Casa Branca. Na altura, o presidente dos EUA ameaçou impor tarifas de retaliação, caso a medida fosse aplicada a empresas norte-americanas.

“Após meses de intensas negociações”, a OCDE acredita que o pacote abrangente anunciado nesta segunda-feira representa um importante acordo político e técnico que lançará as bases para a estabilidade e a segurança no sistema tributário internacional, preservando os progressos alcançados até o momento no âmbito global do imposto mínimo e protegendo a capacidade de todas as jurisdições.

Este pacote inclui cinco componentes principais, incluindo medidas de simplificação para reduzir os encargos de cumprimento para as empresas multinacionais e autoridades no cálculo e na declaração de acordo com as normas fiscais mínimas globais.

Além disso, harmoniza ainda mais o tratamento dos incentivos fiscais a nível global, introduzindo uma nova salvaguarda fiscal específica, ao mesmo tempo que oferece novas exceções às multinacionais cuja empresa matriz esteja localizada numa jurisdição elegível que cumpra os requisitos mínimos de tributação.

“Este acordo-quadro inclusivo, que abrange mais de 145 países, é uma decisão histórica na cooperação fiscal internacional”, afirmou o secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann. Por sua vez, o comissário europeu para o clima, Wopke Hoekstra, destacou que esse pacto representa “um passo positivo” que estabiliza o sistema tributário global, simplifica as regras, garante a equidade e mantém a competitividade das empresas.

O documento publicado pela OCDE salienta que, embora o quadro inclusivo considere que a adoção de um imposto mínimo global coordenado deva ser o principal sistema para garantir a tributação mínima, reconhece também que algumas jurisdições já podem ter implementado um regime tributário que incorpora requisitos de tributação mínima relativos ao rendimento nacional e estrangeiro de grupos multinacionais com sede nessa jurisdição.

Assim, quando um grupo multinacional tem a sede da sua empresa matriz numa jurisdição com regime paralelo qualificado e opta pela aplicação dessa salvaguarda, ela aplicar-se-á a todas as operações nacionais e estrangeiras controladas por esse grupo multinacional.

A OCDE salienta que essa salvaguarda “estará disponível para os grupos multinacionais de todas as jurisdições a partir do início de 2027 ou do início de 2026”.

O governo irlandês, que abriga muitas multinacionais norte-americanas na Europa, afirmou que o pacote está em conformidade com a “Declaração sobre um Imposto Mínimo Global” do G7 e com o subsequente comunicado do G20, que solicitou que a Estrutura Inclusiva elaborasse uma solução que preservasse os objetivos do Imposto Mínimo Global, ao mesmo tempo que desenvolvesse um mecanismo “que permitisse a coexistência com o sistema tributário dos EUA”.

“O pacote procura um equilíbrio que atende às preocupações dos EUA em relação ao Imposto Mínimo Global, preservando, ao mesmo tempo, os objetivos originais”, afirmou Dublin em comunicado, citado pelo El Economista. Na mesma nota oficial, a Irlanda sublinha que o acordo inclui um compromisso de revisitar esse sistema em 2029 para evitar quaisquer riscos ou problemas de competitividade.

