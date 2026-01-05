Fidelidade compra IMGA e passa a gerir ativos de 25 mil milhões de euros

A Fidelidade, através da FID Asset Management, formalizou a 30 de dezembro o contrato para a aquisição de 70% do capital da gestora de ativos IMGA, tornando o grupo segurador acionista maioritário da financeira com maior tradição no mercado português neste setor.

A IM Gestão de Ativos, SGOIC (IMGA) é a maior sociedade gestora independente no mercado nacional com 35 anos de atividade e uma carteira superior a 6,1 mil milhões de euros de ativos sob gestão, composta por 33 fundos de investimento mobiliário comercializados aos balcões das redes do Millenniumbcp, Activobank, Crédito Agrícola, ABANCA, Bison Bank, Banco Invest, Banco BIG, Banco Best, Banco BNI Europa e Banco Atlântico Europa.

Para Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade, “a longevidade é um dos grandes desafios do nosso tempo e exige respostas concretas na forma como protegemos e planeamos o futuro”, acrescentando que “uma vez concluída, esta operação irá reforçar a nossa capacidade de criar soluções de poupança e investimento de longo prazo, ajudando os portugueses a prepararem melhor a reforma e a viverem mais anos com segurança financeira”.

Esta operação contempla a manutenção da atual equipa de gestão da IMGA, que se mantém em funções, assegurando a continuidade na condução da atividade e na relação com clientes, investidores, distribuidores e restantes parceiros, refere a Fidelidade.

Emanuel Silva, CEO da IMGA, encara esta nova fase como “uma oportunidade para crescer com escala, sem abdicar dos princípios que definem quem somos e da responsabilidade fiduciária que assumimos perante investidores, clientes e parceiros”, reforçando que “a entrada da Fidelidade cria as condições necessárias para acelerar o nosso desenvolvimento, alargar o âmbito da nossa atividade e alcançar uma dimensão que nos permita competir de forma mais consistente e ambiciosa a nível internacional”.

Já Iñigo Trincado, Presidente Executivo da CIMD, grupo ibérico que em 2015 adquiriu a IMGA considera que “a entrada da Fidelidade no capital da IMGA é um passo estratégico que reconhece o percurso da gestora e reforça a sua capacidade para servir melhor os investidores, com soluções de poupança e reforma de longo prazo”.

O CIMD, novo parceiro da Fidelidade na gestão de ativos, é um dos maiores grupos independentes na Península Ibérica, especializado em intermediação e consultoria nos mercados financeiros e de energia, titularização e gestão de ativos.

Contando com mais de 40 anos de atividade, o grupo tem presença em Madrid, Lisboa e Dubai. A estrutura reúne 10 empresas especializadas, entre elas a IMGA. Tem como atividades principais a intermediação de ações, obrigações, derivados, eletricidade, gás e carbono, a consultoria financeira e de risco, a análise macroeconómica e formação, gestão de ativos através de fundos mobiliários e imobiliários, private equity, e gestão discricionária, bem como em titularização.

Esta operação aguarda a obtenção das autorizações regulatórias aplicáveis.