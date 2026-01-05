Advocatus Justiça

Fieldfisher Portugal assessora joint-venture da Osborne+Co na aquisição de um edifício para um projeto residencial de luxo

A operação foi liderada por Nuno Madeira Rodrigues, coordenador do Departamento de Direito Imobiliário e associado sénior e pelas associadas Margarida Rocha Duarte e Mariana Mártires.

A Fieldfisher Portugal assessorou uma joint-venture liderada pela multinacional Osborne+Co na auditoria e subsequente aquisição de um edifício na Rua Barata Salgueiro, perto da Avenida da Liberdade, tendo em vista o desenvolvimento de um projeto residencial de luxo no coração de Lisboa.

A equipa da Fieldfisher Portugal que esteve envolvida nesta assessoria foi liderada por Nuno Madeira Rodrigues, Coordenador do Departamento de Direito Imobiliário e associado sénior da Fieldfisher Portugal, e pelas associadas da Fieldfisher Portugal Margarida Rocha Duarte e Mariana Mártires. A equipa foi responsável pelo processo de due diligence, negociação e acompanhamento da execução do contrato promessa de compra e venda e escritura pública.

A Osborne+Co conta com uma experiência internacional no setor imobiliário, sendo amplamente reconhecida pelo seu know-how e pela capacidade de desenvolver projetos de grande escala em diversos mercados.

