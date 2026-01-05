Hoje nas notícias: Lone Star, militares e loja do cidadão

O Lone Star quis rentabilizar a aposta feita em 2003 num banco sul-coreano com apoios públicos, num modelo de estratégia semelhante ao usado no Novobanco, mas foi impedido pelas autoridades do país asiático. Se, em 2011, um oficial das Forças Armadas tinha um ganho médio mensal bruto de 2.316 euros, acima de um oficial da PSP e de um elemento da Polícia Judiciária, e só 180 euros abaixo de um oficial da GNR; em julho do ano passado estava atrás de todos estes, perdendo mesmo já mais de 600 euros/mês em relação a um oficial da GNR. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta segunda-feira.

Lone Star impedido de aplicar modelo do Novobanco na Coreia

Em 2003, o Lone Star comprou 52,1% do Korea Exchange Bank (KEB) a bancos estatais por 1,1 mil milhões de dólares (cerca de 930 milhões de euros, ao câmbio atual), em condições fiscais vantajosas. Três anos depois, o fundo norte-americano acordou a venda da sua participação no KEB ao Kookmin Bank, o maior banco da Coreia do Sul, por 7,3 mil milhões de dólares — um valor que equivale a 6,4 vezes o que aplicou em 2003. No entanto, a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul levantou entraves à transação. Perante os alertas, à época, de um colapso do sistema financeiro mundial, surgiu uma segunda oferta, em 2007, por parte do britânico HSBC, que oferecia 6,3 mil milhões de dólares pelo KEB, mas o negócio também caiu por terra. A participação do Lone Star no KEB acabou por passar para as mãos do grupo sul-coreano Hana Financial Group, mas por 3,5 mil milhões de euros, abaixo do retorno de múltiplo de cinco do investimento inicial do fundo norte-americano. O Lone Star reclamou, então, uma indemnização de 4,68 mil milhões de dólares (quatro mil milhões de euros) ao Estado sul-coreano, mas em novembro passado, este foi isentado pelo Tribunal do Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (ICSID, na sigla em inglês), instituição multilateral do Banco Mundial, de pagar qualquer parcela desse valor, impedindo, assim, que o Lone Star usasse a estratégia usada em Portugal com o negócio da venda do Novobanco.

Militares das Forças Armadas ganham menos que todos os polícias

Em 2011, um oficial das Forças Armadas tinha um ganho médio mensal (que engloba o ordenado base bruto e os suplementos) bruto de 2.316 euros, acima de um oficial da PSP e de um elemento da Polícia Judiciária (PJ), e apenas 180 euros abaixo de um oficial da GNR. Em julho do ano passado, estava atrás de todos estes, perdendo mesmo já mais de 600 euros/mês em relação a um oficial da GNR, que são os que têm maiores rendimentos brutos. Aliás, segundo dados oficiais da Direção-Geral da Administração e Emprego Público (DGAEP), os militares das Forças Armadas ganham menos que todos os polícias, independentemente da categoria (oficiais, sargentos e praças). Simultaneamente, tiveram o menor aumento do ganho médio mensal em cinco anos (446 euros) face aos restantes oficiais. Os sargentos, por seu lado, apenas subiram mais que os da GNR, mas continuam últimos no ganho médio mensal quando comparados com estes e os chefes da PSP, enquanto os praças das Forças Armadas, mesmo com um aumento de 723 euros em cinco anos, são os mais mal pagos de todos comparando com os guardas da GNR, agentes da PSP e elementos da Polícia Municial.

Loja do Cidadão Virtual. Todos os serviços vão ter horário obrigatório

Depois de, no primeiro mês em funcionamento, ter atendido cerca de 90 mil pessoas, a Loja do Cidadão Virtual vai passar a ter um funcionamento mais “organizado e disciplinado”, com as zonas de maior procura a serem obrigadas a ter todos os serviços a funcionar “ininterruptamente entre as 8h30 e as 19h30, de segunda-feira a sexta-feira, e entre as 8h30 e as 14 horas, ao sábado”, e sem necessidade de marcação prévia. A meta do Governo é que, até 2030, 100% dos serviços das lojas do cidadão estejam disponíveis online e que, os nove milhões de atendimentos anuais nas lojas físicas passem a metade. Acabar com as “filas intermináveis”, por um lado, e “melhorar a qualidade dos serviços e atendimento”, por outro, é a máxima desta reforma feita a “dois tempos”.

Estabilidade no emprego é o “principal motor” dos salários, aponta estudo do BdP

Numa altura em que se debate uma nova revisão à Lei Laboral, com o Governo a incentivar a utilização da contratação a prazo e de outros vínculos mais precários ou “flexíveis”, um estudo do Banco de Portugal (BdP), realizado a partir das grandes bases de “microdados” da Segurança Social, vem revelar que a estabilidade dos contratos de trabalho é o “principal motor” do crescimento dos salários no país e, assim, constitui um fator muito positivo para o progresso da economia nacional. “Em Portugal, entre 2011 e 2024, o crescimento dos salários reais nas empresas que permaneceram em atividade é explicado principalmente pela variação salarial dos trabalhadores que se mantiveram na mesma empresa”, aponta o artigo preparado pelas economistas Sónia Félix e Ana Catarina Pimenta, inserido no boletim económico de dezembro do BdP. De acordo com o estudo, “o seu contributo situa-se em 1,6 pontos percentuais por ano, em média [nestes 14 anos em análise], aumentando em fases de expansão económica e tornando-se negativo em períodos recessivos”.

Preço dos passes mantém-se, mas bilhetes pontuais ficam mais caros

O preço dos passes mensais para a utilização de transportes públicos vai manter-se, este ano, em grande parte do país — incluindo nas maiores cidades, Porto e Lisboa. As câmaras e comunidades intermunicipais, na sua maioria, optaram por congelar os valores relativamente a 2025, aumentando apenas os bilhetes pontuais. Albufeira, Covilhã e Vila Real, porém, vão aumentar também os passes mensais. No caso da Covilhã, a tarifa dos transportes aumentou 2,14% — abaixo dos 2,28% de taxa de atualização tarifária (TAT) definida para este ano pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Os transportes públicos também aumentaram 2,18% na área da CIM do Ave.

