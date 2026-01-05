João Mello Franco é o novo líder da SIBS, a dona do MB Way

João Mello Franco é o novo CEO da SIBS, a dona do MB Way e do Multibanco, depois da saída de Madalena Tomé em setembro passado, de acordo com as informações recolhidas pelo ECO junto de fontes do setor bancário.

Mello Franco, 53 anos, ocupa desde 2016 o cargo de administrador do Banco CTT com o pelouro comercial, depois de passagens pelo Novobanco (onde foi administrador entre 2013-2015) e pelo BES (2003-2013) e pela McKinsey (1995-2003). Conta com cerca de três décadas de experiência no setor financeiro, sobretudo nas áreas de marketing, produto e canais bancários.

O ECO sabe que a informação já começou a ser transmitida internamente.

Madalena Tomé deixou a SIBS em setembro para exercer funções como diretora de serviços financeiros e membro do comité executivo da francesa Worldline, a segunda maior prestadora de soluções de pagamento para empresas da Europa. Neste período, o cargo de CEO da SIBS foi interinamente ocupado pelo chairman, Vítor Fernandes.

A SIBS é detida pelos maiores bancos num modelo de coopetição. É o principal operador do mercado de pagamentos em Portugal, explorando a rede MB e também os populares meios de pagamento Multibanco e MB Way. Está presente em vários países, incluindo Polónia, Roménia, França e Países Baixos, além dos PALOP.

Por conta da sua posição dominante no mercado, tem sido alvo de ações da Autoridade da Concorrência e também do Banco de Portugal nos últimos anos.

Com mais de 1.600 trabalhadores, a SIBS registou vendas de quase 370 milhões de euros em 2024, subindo 24% em relação a 2023, tendo alcançado um lucro de 56,6 milhões, mais 19% em termos homólogos.

O ECO contactou fonte oficial da SIBS e fonte oficial do grupo CTT acerca desta informação, encontrando-se a aguardar resposta.