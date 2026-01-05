Nova SBE procura 20 startups para aplicar IA ao turismo

A Nova School of Business & Economics (Nova SBE) anunciou esta segunda-feira a abertura das candidaturas para a 4.ª edição do Check-In, programa de inovação dedicado ao turismo, que arranca com o objetivo de promover a colaboração entre startups tecnológicas e pequenas e médias empresas (PME) para o desenvolvimento de soluções digitais aplicadas ao setor.

As candidaturas estão abertas até 23 de fevereiro e permitirão a seleção de até 20 startups nacionais e internacionais para co-desenvolver projetos-piloto baseados em inteligência artificial generativa (Gen AI). Estes projetos irão focar-se em experiências turísticas integradas e contínuas, desde a reserva até à estadia, com o apoio próximo da equipa do programa e testados em contexto real.

A edição deste ano, promovida pelo Nova SBE Haddad Entrepreneurship Institute em parceria com o Nova SBE Westmont Institute of Tourism and Hospitality e o Turismo de Portugal, tem como temática central o desenvolvimento de experiências fluidas e personalizadas, potenciadas pelo uso intensivo de IA, segundo um comunicado conjunto divulgado esta segunda-feira.

Os projetos-piloto irão incidir em aplicações como a automatização e personalização da comunicação com turistas, melhoria da gestão operacional por meio de dados inteligentes, criação de experiências digitais sem fricções, e facilitação da internacionalização de ofertas turísticas através de tradução e adaptação cultural automática.

A seleção das candidaturas decorrerá entre 24 de fevereiro e 4 de março. Entre 13 e 14 de abril, terá lugar no campus da Nova SBE, em Carcavelos, o Matchmaking, um evento imersivo onde as startups pré-selecionadas apresentarão as suas soluções às PME e parceiros para identificar oportunidades de co-desenvolvimento.

A fase de desenvolvimento dos projetos decorrerá entre 15 de abril e 1 de julho, com implementação em ambiente real e acompanhamento quinzenal. A iniciativa culmina no dia 2 de julho com o Sharing Day, ocasião em que serão apresentados publicamente os resultados aos parceiros, investidores e decisores do setor.

A lista de parceiros inclui organizações como Boost, Campingir, Companhia das Lezírias, Cityrama, Details, Discovery Hotel Management, Embrace, Estoril Living, Feels Like Home, Fundação Inatel, Newtor, Osiris, Parques de Sintra, Pousadas da Juventude, Tour Tailors, United Hotels e Visit Cascais.

Desde 2021, o Check-In tem-se afirmado como uma ferramenta de inovação aberta no turismo, aproximando startups e empresas em torno de desafios reais do setor.

Carla Portela, diretora executiva do Nova SBE Haddad Entrepreneurship Institute, destacou, citada no comunicado: “Ao trazer o potencial da IA generativa para as PME do setor, queremos democratizar o acesso a tecnologias de ponta, acelerar a criação de experiências mais personalizadas e fluidas, e reforçar o posicionamento de Portugal como referência internacional em turismo inovador, incluindo regiões de menor procura turística.”

Nas três edições anteriores, o programa envolveu 61 startups de mais de 15 nacionalidades, 51 parceiros empresariais e institucionais, e co-desenvolveu 62 projetos piloto, posicionando a colaboração entre academia, empresas e empreendedores como um motor essencial para a transformação do setor do turismo em Portugal.