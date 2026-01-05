Banca

Novobanco com rácios superiores aos requisitos definidos pelo Banco de Portugal

  • Lusa
  • 18:22

O banco considerou que estes requisitos “estão em linha com as suas expectativas”, sendo que a 30 de setembro de 2025 os seus rácios já eram “superiores aos novos requisitos”.

O Novobanco indicou esta segunda-feira que apresenta rácios superiores aos novos requisitos MREL exigidos pelo Banco de Portugal (BdP), em comunicado ao mercado.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o requisito de MREL (“Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities’) – TRA (montante total das posições em risco) total foi fixado em 27,1%.

Por sua vez, o MREL – LRE (exposição total do rácio de alavancagem) situa-se agora em 5,90%. Em 30 de setembro de 2025, o rácio MREL-TREA do banco era de 30,4% e o MREL-LRE de 13,7%.

O Novobanco considerou que estes requisitos “estão em linha com as suas expectativas”, sendo que a 30 de setembro de 2025 os seus rácios já eram “superiores aos novos requisitos”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Novobanco com rácios superiores aos requisitos definidos pelo Banco de Portugal

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Especial

Venda do Novobanco eleva M&A para valor mais alto desde 2021

Mariana Bandeira,

Sem este negócio de 6,4 mil milhões, o mercado transacional português teria terminado o ano com quedas tanto em número como em capital mobilizado. Frulact e Draycott também se destacaram.