Novobanco com rácios superiores aos requisitos definidos pelo Banco de Portugal

O Novobanco indicou esta segunda-feira que apresenta rácios superiores aos novos requisitos MREL exigidos pelo Banco de Portugal (BdP), em comunicado ao mercado.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o requisito de MREL (“Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities’) – TRA (montante total das posições em risco) total foi fixado em 27,1%.

Por sua vez, o MREL – LRE (exposição total do rácio de alavancagem) situa-se agora em 5,90%. Em 30 de setembro de 2025, o rácio MREL-TREA do banco era de 30,4% e o MREL-LRE de 13,7%.

O Novobanco considerou que estes requisitos “estão em linha com as suas expectativas”, sendo que a 30 de setembro de 2025 os seus rácios já eram “superiores aos novos requisitos”.