Novobanco com rácios superiores aos requisitos definidos pelo Banco de Portugal
O banco considerou que estes requisitos “estão em linha com as suas expectativas”, sendo que a 30 de setembro de 2025 os seus rácios já eram “superiores aos novos requisitos”.
O Novobanco indicou esta segunda-feira que apresenta rácios superiores aos novos requisitos MREL exigidos pelo Banco de Portugal (BdP), em comunicado ao mercado.
De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o requisito de MREL (“Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities’) – TRA (montante total das posições em risco) total foi fixado em 27,1%.
Por sua vez, o MREL – LRE (exposição total do rácio de alavancagem) situa-se agora em 5,90%. Em 30 de setembro de 2025, o rácio MREL-TREA do banco era de 30,4% e o MREL-LRE de 13,7%.
O Novobanco considerou que estes requisitos “estão em linha com as suas expectativas”, sendo que a 30 de setembro de 2025 os seus rácios já eram “superiores aos novos requisitos”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Novobanco com rácios superiores aos requisitos definidos pelo Banco de Portugal
{{ noCommentsLabel }}