“O material tem sempre razão” junta a humorista Joana Marques e a Staples

A Staples assinala o início do ano com a sua nova campanha de regresso ao trabalho, intitulada “O material tem sempre razão. Regresso ao trabalho com tudo”. Um dos objetivos passa por manter a Staples no top of mind do consumidor profissional, mas também do cliente particular em home office. Nesse sentido, recrutou a humorista Joana Marques para desenhar a ideia em conjunto com a equipa interna.

“A Joana Marques é conhecida por fazer humor com o que se passa à sua volta e costuma dizer que a culpa é do excelente material que lhe enviam. A Staples não ficou indiferente e convidou-a para ser o rosto desta campanha e, inclusive, para criar connosco o conceito criativo e escrever todos os guiões de TV e rádio“, explica Sandra Loureiro, diretora de marketing da Staples, citada em comunicado.

A campanha estabelece uma analogia entre o vasto material com conteúdos que recebe diariamente para criar as suas rubricas e a diversidade de material de escritório que a Staples tem para oferecer. No final, remata com humor: a culpa é da Staples, porque o material tem sempre razão.

Em relação à escolha da humorista, Sandra Loureiro nota que “foi estratégica e vai além de lhe reconhecermos um talento inigualável e de ser ouvida diariamente por mais de 1 milhão de portugueses. É uma profissional que trabalha em casa, na rádio, em projetos e locais diferentes e mostra que o local de trabalho, hoje em dia, não tem de ser apenas num escritório. É onde o profissional está. Esse é também um pilar no posicionamento omnicanal da Staples“.

“O trocadilho entre o material que a Joana recebe para os seus conteúdos e o material que a Staples oferece aos seus clientes mostra que o humor continua a ser uma ferramenta vital para a marca. Pretendemos, com este gancho, massificar a mensagem da campanha, mas também impactar jovens profissionais, mais digitais, versáteis e com novas dinâmicas de trabalho”, conclui.

A campanha de regresso ao trabalho contou com a realização de Filipe Monteiro e direção de fotografia de Ricardo Magalhães, numa produção a cargo da SN Films. Vai estar presente em televisão, rádio, folhetos door-to-door, digital, social media, email marketing, direct mailing, SMS, instore e no site da marca.