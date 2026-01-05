Direto Empresas europeias de Defesa disparam em bolsa após intervenção dos EUA na Venezuela
Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje de emergência para discutir crise na Venezuela, no dia em que Nicolás Maduro vai comparecer num tribunal em Manhattan. Preços do petróleo cedem após ataque.
Os Estados Unidos lançaram no sábado um “ataque em grande escala” contra a Venezuela para capturar e julgar o líder venezuelano Nicolás Maduro, tendo Donald Trump já anunciado que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.
A comunidade internacional dividiu-se entre a condenação ao ataque a Caracas e saudações pela queda de Maduro. O secretário-geral da ONU, António Guterres, já alertou que a ação militar dos EUA poderá ter “implicações preocupantes” para a região.
Acompanhe aqui as últimas notícias.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Empresas europeias de Defesa disparam em bolsa após intervenção dos EUA na Venezuela
{{ noCommentsLabel }}