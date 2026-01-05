Mudança de poder na Venezuela

Direto Empresas europeias de Defesa disparam em bolsa após intervenção dos EUA na Venezuela

  • ECO
  • 7:50

Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje de emergência para discutir crise na Venezuela, no dia em que Nicolás Maduro vai comparecer num tribunal em Manhattan. Preços do petróleo cedem após ataque.

Os Estados Unidos lançaram no sábado um “ataque em grande escala” contra a Venezuela para capturar e julgar o líder venezuelano Nicolás Maduro, tendo Donald Trump já anunciado que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

A comunidade internacional dividiu-se entre a condenação ao ataque a Caracas e saudações pela queda de Maduro. O secretário-geral da ONU, António Guterres, já alertou que a ação militar dos EUA poderá ter “implicações preocupantes” para a região.

Acompanhe aqui as últimas notícias.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Empresas europeias de Defesa disparam em bolsa após intervenção dos EUA na Venezuela

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Delcy convida EUA a trabalhar numa “agenda de cooperação”

Lusa, ECO,

Já o líder norte-americano Donald Trump exigiu da nova líder venezuelana "acesso total ao petróleo e a outras coisas no país que permitirão reconstruí-lo".