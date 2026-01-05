RFF Lawyers reforça a equipa de sócios com Álvaro Silveira de Meneses

A RFF Lawyers nomeia Álvaro Silveira de Meneses como associate partner “pelo seu compromisso e excelência profissional” enquanto líder da área de Advisory.

Com mais de 10 anos de carreira – cinco dos quais na RFF Lawyers onde realizou o estágio inicial – Álvaro Silveira de Meneses passou por vários outros escritórios reconhecidos, foi assessor do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais dos XXII e XXIII Governos Constitucionais e é atualmente membro executivo do Nova Tax Lab para além de coordenar a equipa de Tax Advisory – equipa esta que presta consultoria em processos de investimento multinacional, e de restruturação fiscal de grandes empresas portuguesas e estrangeiras.

Rogério Fernandes Ferreira, managing partner da RFF Lawyers refere que “esta promoção é o reconhecimento da dedicação e profissionalismo do Álvaro e faz parte da nossa estratégia de crescimento. Com esta equipa de sócios agora reforçada, acredito que estamos no caminho certo para dar novo passo em frente e crescer de forma sólida e estruturada”.