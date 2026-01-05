Indústria

Rodi de Aveiro funde duas aquisições para ter “marca única e mais robusta” no banho

Com a fusão da Restone e da ASD Bath, a exportadora liderada por Armando Levi, que soma 350 trabalhadores, pretende reforçar presença no setor do banho e "responder às exigências do mercado”.

A Rodi Industries, fabricante de lava-louças, aros e rodas de bicicleta, anunciou esta segunda-feira a fusão por incorporação da Restone na ASD Bath, empresas que tinha comprado em novembro de 2023 e em outubro de 2024, respetivamente.

“Concluída a 1 de janeiro de 2026, esta operação enquadra-se na estratégia de crescimento sustentado da Rodi, assente na valorização da produção nacional, na especialização industrial e na construção de marcas fortes e competitivas a nível internacional”, afirma a empresa com sede em Aveiro.

“Este movimento reforça a nossa ambição de criar marcas cada vez mais fortes e especializadas, capazes de oferecer soluções completas, consistentes e competitivas em diversos mercados, desenvolvidas e produzidas em Portugal”, refere Armando Levi, CEO do Grupo Rodi Industries, citado em comunicado.

Armando Levi, CEO do Grupo RodiRicardo Castelo/ECO

A empresa aveirense reforça na mesma nota que a integração da Restone na ASD Bath resulta numa “marca única, mais robusta e preparada para responder às exigências do mercado”.

Fundada em 1952 por Armando Pereira da Silva, a Rodi emprega cerca de 350 pessoas, produz anualmente um milhão de lava-louças e acessórios, três milhões de aros de bicicleta e mais de 400 mil rodas de bicicleta. Com sede na freguesia de Eixo, exporta mais de 90% da produção para mais de 80 países.

O grupo Rodi Industries, que engloba os negócios Rodi Cycling, Rodi Home, ASD Bath e Restone, fechou o ano de 2025 com vendas de 38,4 milhões de euros, face aos 40,8 milhões do ano anterior. Fonte oficial da empresa esclarece ao ECO que o “ligeiro decréscimo deve-se ao estado atual do mercado do ciclismo, que continua em quebra após o boom derivado da pandemia Covid-19.

