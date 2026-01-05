Rúben Amorim despedido do Manchester United

O técnico português Rúben Amorim foi despedido do Manchester United. O clube inglês oficializou a saída do treinador, num comunicado divulgado esta segunda-feira, após a equipa ter empatado no jogo com o Leeds disputado no fim de semana.

“Com o Manchester United na sexta posição da Premier League, a direção do clube, com relutância, tomou a decisão de que era o momento certo para uma mudança. Isto dará à equipa a melhor oportunidade de alcançar a melhor colocação possível na Premier League”, justificaram os red devils.

Na conferência de imprensa após o jogo do Manchester United deste domingo, o primeiro de 2026, Rúben Amorim mostrou-se desagradado com alguns títulos da imprensa inglesa e frisou que tinha sido contratado para ser “manager do Manchester United” e não treinador. Embora o clube de Old Trafford refira, no mesmo comunicado, que o português saiu do cargo de “head coach” (“treinador principal”).

Rúben Amorim foi nomeado técnico principal do Manchester United em novembro de 2024, após quatro anos à frente do comando técnico do Sporting Clube de Portugal (SCP). Em março de 2020 iniciou funções enquanto treinador do SCP, tendo conseguido devolver as glórias ao clube de Alvalade, ao fim de 19 anos, com a conquista do título de campeão nacional em 2020/2021.

Repetiu a façanha na época 2023/2024 e na última temporada, que culminou com o bicampeonato, esteve os primeiros meses ao comando dos ‘leões’, até sair de forma inesperada para rumar ao Reino Unido.

No âmbito desta mudança, a SAD leonina recebeu 11 milhões de euros como contrapartida. Obteve ainda um benefício de 1,658 milhões de euros “relativos à extinção de direitos de crédito, registados como passivos e passivos contingentes, em consequência da revogação e renegociação de contratos referentes a comissões de intermediação”.

Já em Old Trafford levou a equipa à final da UEFA Europa League, em Bilbau, em maio do ano passado. No entanto, não ganhou nenhum título ao longo dos 63 jogos oficiais nos últimos 14 meses, que culminaram em 25 vitórias, 23 derrotas e 15 empates.

A partir de quarta-feira, na partida contra o Burnley, vai ser substituído pelo escocês Darren Fletcher, ex-jogador, treinador dos juniores do Manchester United e pai dos jogadores Jack Fletcher e Tyler Fletcher, que também estão nos red devils.

“O clube gostaria de agradecer ao Ruben pela sua contribuição e deseja-lhe tudo de bom para o futuro”, conclui o Manchester United.

Notícia atualizada às 10h43