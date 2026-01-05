Site da CP e linha de atendimento sem acesso a horários e venda de bilhetes
A venda de bilhetes no site da CP e na linha de atendimento não está a ser possível desde a manhã desta segunda-feira. Apenas bilheteiras funcionam.
O site e a aplicação da CP não estão a permitir a consulta de horários nem a aquisição de bilhetes, situação que se tem verificado desde a manhã desta segunda-feira.
Numa tentativa de aquisição pela linha de atendimento (808109110), o ECO/Local Online foi informado da impossibilidade que os próprios operadores estão a sentir para aceder a informação. A solução apontada é a aquisição direta nas bilheteiras.
Contactada pelo ECO/Local Online, a CP não respondeu até ao momento quando começou esta anomalia, quais as causas e quando poderá estar a situação solucionada.
