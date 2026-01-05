“Sou inocente. Ainda sou o presidente do meu país”, diz Maduro em tribunal

“Fui capturado de minha casa em Caracas, na Venezuela. Sou inocente“. Foi com estas palavras que Nicolás Maduro se apresentou perante o juiz Alvin Hellerstein, numa audiência num tribunal de Nova Iorque. O presidente venezuelano, que foi detido por forças americanas este fim-de-semana, declarou-se um homem “decente”. “Ainda sou o presidente do meu país”, atirou.

Presente a tribunal dois dias depois de ter sido detido, Maduro disse que apenas teve acesso à acusação de que é alvo no tribunal. “Tenho-a nas minhas mãos pela primeira vez” e garantiu que preferia ler “pessoalmente” as acusações.

O juiz que preside ao processo agendou a próxima audiência de tribunal para o próximo dia 17 de março, permanecendo Maduro e a mulher detidos no Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn, até lá. Tal como Maduro, a mulher do venezuelano, Cilia Flores, também se declarou inocente e apresentou-se como a “primeira-dama da República da Venezuela”.

Ambos pediram para falar com o consulado venezuelano e rejeitaram, para já, tentar sair em liberdade sob caução.

O advogado de defesa de Cilia Flores, Mark Donnelly, deixou ainda dúvidas sobre a legalidade daquilo que apelidou de um “rapto” e adiantou que a sua cliente sofreu ferimentos na detenção. O mesmo terá acontecido com Maduro, disse o advogado Barry Pollack.

No sábado, os EUA lançaram “um ataque em grande escala contra a Venezuela” para sequestrar e julgar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder. Maduro e Cilia Flores são acusados de alegada corrupção, branqueamento de capitais e tráfico de droga.

Trump admitiu uma segunda ofensiva contra o país se for necessário. A vice-presidente executiva venezuelana, Delcy Rodríguez, assumiu entretanto a presidência interina do país.