Taxa Euribor sobe a três e a 12 meses e desce a seis meses

A taxa Euribor subiu esta segunda-feira a três e a 12 meses e desceu a seis meses em relação a sexta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que avançou para 2,034%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,104%) e a 12 meses (2,255%).

A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, recuou para 2,104% , menos 0,001 pontos do que na sexta-feira.

Em sentido contrário, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor subiu, para 2,255% , mais 0,010 pontos do que na sessão anterior.

A Euribor a três meses também avançou esta segunda-feira, para 2,034%, mais 0,005 pontos do que na sexta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a outubro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,5% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,75% e 25,25%, respetivamente.

Em relação à média mensal da Euribor de dezembro, esta voltou a subir a três, a seis e a 12 meses, mas de forma mais acentuada no prazo mais longo: a três meses, subiu 0,006 pontos, para 2,048%; a seis meses avançou 0,008 pontos, para 2,139%; a 12 meses, aumentou 0,050 pontos, para 2,267%.

Na reunião de 18 de dezembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, de novo, pela quarta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 4 e 5 de fevereiro, em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.