Telefónica lidera o compromisso empresarial com a soberania digital europeia

A Telefónica lançou uma ofensiva «Quantum-Safe» (à prova de ataques quânticos) para começar a blindar os centros de dados contra futuros ataques quânticos, protegendo a interligação das infraestruturas críticas que sustentam a economia digital, de modo que a empresa espanhola de telecomunicações se posiciona na vanguarda da defesa da soberania digital europeia, uma reivindicação que partilha com outros gigantes do setor.

Neste contexto, instituições e empresas reiteraram a necessidade de a Europa dar um passo em frente e investir para colmatar a lacuna que sofre em matéria de soberania digital.

De acordo com os cálculos de dois serviços de investigação do Parlamento Europeu, a União Europeia precisaria de um investimento entre 157 000 e 227 000 milhões por ano para alcançar uma posição competitiva a nível global no domínio digital.

Nesse sentido, o presidente da Telefónica, Marc Murtra, defendeu em uma entrevista ao jornal francês “Les Echos” a necessidade de iniciar um processo de consolidação na Europa para poder investir “massivamente em nossa soberania digital” e poder competir com os gigantes dos Estados Unidos e da China.

Nesse sentido, Murtra explica que «se queremos ter uma verdadeira autonomia estratégica, devemos ser capazes de ter grandes grupos europeus», garantindo que as empresas de telecomunicações «são as mais capazes de enfrentar este desafio».

Esta falta de autonomia digital tem impacto no risco que a UE enfrenta ao armazenar dados europeus em servidores norte-americanos, ameaçando a confidencialidade e a segurança de setores estratégicos europeus.

Precisamente por isso, a empresa lançou a ofensiva «Quantum-Safe», colocando-se na vanguarda de uma reivindicação que partilha com outros gigantes do setor.

Numa declaração conjunta no mês de novembro passado, o CEO da Deutsche Telekom, Timotheus Hoettges, e a CEO da Orange, Christel Heydemann, afirmaram que a soberania digital se tornou uma «prioridade estratégica principal» para a União Europeia.

Neste contexto, Hoettges e Heydemann garantiram que, para responder a este desafio, serão necessários «investimentos massivos, decisões políticas ousadas e um compromisso ativo de todas as partes interessadas». Por isso, solicitaram um ambiente regulatório mais favorável ao investimento e pediram à UE que adotasse uma «ousada Lei das Redes Digitais», uma reforma proposta destinada a modernizar as normas de telecomunicações da região e criar um mercado único mais integrado.

No entanto, as empresas de telecomunicações não são as únicas que solicitaram às instituições que tomem medidas para resolver este problema. Em setembro passado, 41 diretores executivos de grandes empresas tecnológicas europeias — incluindo empresas como SAP, Capgemini, Nokia ou Philips, entre outras — assinaram um texto dirigido à presidente da Comissão Europeia exigindo investimentos urgentes, quadros regulatórios ágeis e ações concretas para evitar que a Europa perca competitividade tecnológica.