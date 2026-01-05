TELLES assessora contratação do treinador português Luís Castro pelo Grêmio FBPA

A equipa de Direito do Desporto da TELLES assessorou a contratação do treinador português Luís Castro e da respetiva equipa técnica pelo clube de futebol brasileiro, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (Grêmio FBPA).

A operação foi liderada por José Gomes Mendes, counsel e coordenador da equipa de Direito do Desporto da TELLES.

“Esta assessoria constitui mais um exemplo do compromisso contínuo da TELLES na prestação de aconselhamento jurídico especializado e altamente qualificado no setor do desporto. A atuação da TELLES neste tipo de processos consolida o seu posicionamento como parceiro jurídico de referência, com um conhecimento profundo das especificidades do mercado desportivo, tanto a nível nacional como internacional”, segundo comunicado do escritório.

Luís Castro, de 64 anos, que já orientou o Botagofo, estava sem treinar desde o início de novembro, quando deixou o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

“É uma honra representar o Grêmio. Iremos fazer tudo e dar tudo de nós para termos sucesso com responsabilidade e trabalho”, acrescentou ainda, após ser recebido por adeptos da equipa brasileira no Aeroporto Salgado Filho.

Depois de uma carreira como futebolista, iniciou-se como treinador no Águeda, em 1998, e passou por Mealhada, Estarreja, Sanjoanense, Penafiel e FC Porto B, tendo sido campeão da segunda divisão. Castro chegou mesmo a treinar a equipa principal dos “dragões” de forma interina, em 2014. Posteriormente, orientou Rio Ave, Desportivo de Chaves e Vitória de Guimarães, até ir, em 2019, para os ucranianos do Shakhtar Donetsk.