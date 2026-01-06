📹 Presidenciais. Quer inscrever-se no voto antecipado? Saiba aqui como o pode fazer

As inscrições sobre o voto antecipado em mobilidade arrancaram no domingo e prolongam-se até quinta-feira, dia 8 de janeiro. Esta modalidade é permitida a todos eleitores recenseados no território nacional.

A inscrição poderá ser feita através da internet (www.votoantecipado.pt) ou por carta, endereçada à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, podendo os eleitores escolher um local de voto distinto da sua área de residência.

Nesse caso, no dia 11 de janeiro os cidadãos que se tenham inscrito nesta modalidade deverão dirigir-se à mesa de voto no município por si escolhido, identificar-se (“de preferência através do Cartão de Cidadão”) e indicar a freguesia onde estão recenseados.

Em caso de dúvidas sobre a freguesia, poderá fazer uma consulta através de três meios: