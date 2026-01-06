5 coisas que vão marcar o dia

O dia continua a ser marcado pelas repercussões da intervenção dos EUA na Venezuela e na detenção de Nicolás Maduro nos mercados, na economia e nas relações geopolíticas. Por cá, a OCDE publica o seu relatório económico de Portugal para 2026, numa sessão no ministério das Finanças. No plano das presidenciais, decorre o derradeiro debate com todos os candidatos, antes das eleições de 18 de janeiro.

Venezuela. Tensão mantém investidores alerta

O controlo da Venezuela por parte dos EUA e a detenção do presidente Nicolás Maduro deverá continuar a fazer correr tinta e a dominar a negociação dos mercados. Depois de as petrolíferas americanas terem disparado, animadas pelo controlo das reservas petrolíferas pelos EUA, e de Maduro ter comparecido pela primeira vez perante um juiz, a comunidade internacional segue atenta à evolução da situação no país, num momento em que Donald Trump mantém um tom ameaçador em relação a vários países da região.

Relatório da OCDE para Portugal

Será conhecido, esta terça-feira, o relatório económico da OCDE de Portugal para 2026. A apresentação do documento ficará a cargo de Luiz de Mello, diretor de estudos da OCDE, numa cerimónia do ministério das Finanças. Sessão conta ainda com a intervenção do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Brandão de Brito, e da Secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa.

Derradeiro debate antes das presidenciais

Os candidatos presidenciais às eleições do próximo dia 18 de janeiro têm encontro marcado esta terça-feira, para o último debate, e o único com os 11 candidatos a Belém. João Cotrim de Figueiredo, Manuel João Vieira, Humberto Correia, António Filipe, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, André Ventura, António José Seguro, André Pestana, Luís Marques Mendes e Jorge Pinto confrontam-se no debate, transmitido na RTP, a partir das 22 horas. O debate tem a duração estimada de 2h30.

Novos empréstimos e depósitos

O Banco de Portugal divulga as novas operações de financiamento, assim como os novos depósitos, no mês de novembro. As novas operações de crédito à habitação atingiram, em outubro, um valor inédito. Segundo dados do Banco de Portugal divulgados esta quarta-feira, os bancos financiaram 2.160 milhões de euros para a compra de casa no décimo mês do ano. Jovens continuam a impulsionar a concessão de financiamento para habitação, com mais de 60% dos novos créditos.

Audição sobre venda da Efacec

O ex-secretário de Estado das Finanças e ex-secretário de Estado do Tesouro serão ouvidos na Comissão de Economia, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, a propósito da venda da Efacec. O então Executivo de António Costa vendeu, em outubro de 2023, a Efacec ao fundo alemão Mutares, através de uma operação harmónio, na qual o capital social da empresa foi reduzido a zeros para, posteriormente, ser aumentado para 300 milhões de euros.