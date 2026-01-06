Abreu Advogados assessora Grupo IMG no investimento da C2 Capital na Everbio

A Abreu Advogados assessorou o Grupo IMG no investimento da C2 Capital na Everbio, subsidiária da Evertis Ibérica, através da emissão de obrigações convertíveis em ações no valor de €15.000.000.

A Everbio, criada em 2024 pelo Grupo IMG, surgiu com o objetivo estratégico de unificar as atividades de R&D das empresas do Grupo IMG, até então dispersas na Evertis, Selenis e Renascis.

Este investimento insere-se no plano de investimento do Grupo IMG de cerca de €39.500.000, considerado pelo Estado de interesse especial para a economia nacional, e permitirá à Everbio a criação, em Portalegre, de um hub de inovação industrial responsável pela definição e operacionalização da estratégia de R&D do Grupo, com foco na reciclagem e circularidade, no desenvolvimento de materiais sustentáveis de alto desempenho, em processos produtivos verdes e eficientes e na promoção da inovação colaborativa.

A assessoria jurídica da Abreu Advogados envolveu o acompanhamento integral da operação, incluindo a estruturação do investimento e a preparação e negociação da respetiva documentação contratual. A operação foi liderada pelo sócio contratado Diogo Pessanha, com a participação de Miguel Rodrigues Leal, sócio contratado, Benedita Pessanha, associada sénior, e dos advogados estagiários Inês Matos Soares e Pedro Ferreira G. Henriques.