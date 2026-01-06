Angels Way investe em plataforma de marketing de influência Nixar

O Angels Way investiu na Nixar, uma plataforma de marketing de influência para PME, elevando para nove o número de empresas investidas e para 450 mil euros o capital aplicado pela comunidade de mais de 400 angel investors.

“Investimos na Nixar porque seus founders representam exatamente o perfil que buscamos: experiência sólida, resiliência comprovada e capacidade de execução. Além disso, a empresa atua em um setor no qual acreditamos fortemente, na interseção entre inteligência artificial e marketing de influência, com potencial claro de transformação e escala”, diz Luís Gutman, managing partner da OW Ventures, citado em comunicado.

Constituído por uma comunidade de 436 angel investors, o Angels Way é um dos fundos sob gestão da OW Ventures. Dedicado a investimento em startups early stage, o fundo investe um ticket máximo de 50 mil euros por startup, tendo como objetivo investir um milhão de euros em 20 startups portuguesas com impacto tecnológico.

Desde o seu arranque já investiu na Granter, na MEDgical, na Dojo AI, na Purrmi, na Courtmaster, na Curiouz, na WiseWorld e ByTheLaw.

A Nixar é o seu nono e mais recente investimento. A plataforma — que, através de IA, faz o “match entre marcas e criadores de conteúdo em todo o mundo, democratizando o marketing de influência” — é liderada por Luís Roque, antigo cofundador e CEO da HUUB, empresa entretanto adquirida pela Maersk.

Tem como base um modelo de negócio assente na partilha de receitas: as empresas só pagam “quando as vendas são efetivamente geradas, sem qualquer investimento inicial”, havendo com os criadores de conteúdo, “uma partilha de receitas de 50%”, valor “significativamente superior às margens praticadas pelas agências tradicionais”, pode ler-se em comunicado.

“Lançámos a Nixar num momento em que o mercado ligado ao social commerce e ao marketing de influência está a crescer rapidamente, com taxas anuais de mais de 30%. Cada vez mais consumidores compram diretamente através de redes sociais e as marcas continuam a intensificar o investimento em canais digitais de venda e promoção”, diz Luís Roque.

“Acreditamos que o mercado precisa desta solução quando mais de 70% dos consumidores planeiam comprar através de redes sociais, enquanto menos de 50% das marcas oferecem hoje compras diretas nesses canais”, refere ainda o CEO da Nixar, citado em comunicado.

A Nixar posiciona-se num mercado global avaliado em 630 mil milhões de euros, com um crescimento anual de mais de 30%, tendo como alvo PME do setor da moda, um segmento de mercado endereçável de 5,3 mil milhões de euros, segundo dados partilhados em comunicado.