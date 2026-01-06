Antas da Cunha Ecija assessora venda de participação na Feerica

A Antas da Cunha Ecija apoio jurídico prestado na venda de uma parte significativa do capital social da Feerica – Fábrica de Equipamentos para Segurança e Inovação Industrial, S.A. – empresa especialista em segurança industrial – à François Charles Oberthur SAS.

Paralelamente, a François Charles Oberthur SAS subscreveu um aumento de capital na Feerica, nos termos do qual aumentou a sua participação, também com as ações da Oberthur Cash Protection SAS.

A Feerica e as suas subsidiárias portuguesas e internacionais passam, deste modo, a integrar o novo grupo Oberthur Feerica, reforçando a sua posição de liderança europeia no setor da tecnologia de segurança para o setor bancário.

A Antas da Cunha Ecija acompanhou toda a operação, tendo sido responsável pela elaboração dos documentos contratuais habituais neste tipo de transações – Share Purchase Agreement e Shareholders Agreement -, bem como pela respetiva notificação da operação à Autoridade da Concorrência.

A equipa multidisciplinar envolvida no apoio jurídico aos acionistas da Feerica foi coordenada pelo advogado Henrique Moser, e contou com a participação de Carolina Meireles, Mariana Tavares, Carolina Ribeiro Santos e Sofia Macedo de Faria.

De acordo com Henrique Moser, sócio responsável pela operação: “Esta operação, de grande complexidade jurídica, representa um marco de relevo na consolidação europeia do setor da tecnologia industrial para o setor bancário”. E acrescenta em jeito de conclusão: “A criação deste novo grupo empresarial, que agregará competências industriais e tecnológicas complementares, permitirá reforçar a capacidade de inovação, ampliar a oferta de soluções para clientes internacionais, gerando maior eficiência e sinergias operacionais, e consolidar uma liderança num mercado altamente especializado e em rápida evolução, que beneficia clientes e parceiros”.