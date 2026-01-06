“As empresas ganham mais em promover ambientes inclusivos”. Ouça o Podcast Advocatus
No quarto episódio o sócio da Cuatrecasas João Mattamouros Resende analisa o tema da diversidade e o mercado de M&A. Na rubrica Quid Juris falamos sobre escutas telefónicas com Rui Costa Pereira.
No quarto episódio do Podcast Advocatus, o jornalista Frederico Pedreira entrevistou João Mattamouros Resende, sócio da Cuatrecasas e presidente da REDI Portugal e da Câmara de Comércio Portuguesa no Reino Unido. Em debate esteve o mercado de M&A, em que foi feito um balanço de 2025 e as perspetivas para 2026, o investimento estrangeiro, e, entre outros temas, o papel da REDI e a importância da diversidade e inclusão no tecido empresarial português.
Na rubrica Quid Juris, um segmento que pretende clarificar situações jurídicas, atuais e diárias, analisamos as escutas telefónicas. Para explicar este mecanismo do processo penal português contamos com a participação do associado coordenador de Penal e Contraordenacional da MFA Legal Rui Costa Pereira.
Por fim, na rubrica Negócio Fechado destacamos alguns dos principais negócios que marcaram o mercado no último mês e tentamos perceber as dificuldades dos assessores jurídicos na operação.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
“As empresas ganham mais em promover ambientes inclusivos”. Ouça o Podcast Advocatus
{{ noCommentsLabel }}