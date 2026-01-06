Audiências. TVI vence o ano por três décimas de diferença

O Total Aerial [canais de sinal aberto], com 64,2% diminui 2 pp e o Total Cabo [TV por assinatura], com 65,4%, cresce 0,5pp na comparação com 2024. CNN lidera na informação, co, 0,4pp de vantagem.

Três décimas de diferença separaram a TVI e a SIC na média de 2025. O último ano foi então ganho pela estação da Media Capital, que na média dos 12 meses obteve um share de 14,9%, mais 0,3 pontos percentuais (pp) do que a média obtida pela SIC. Os dados trabalhados pela Dentsu para o +M, e que analisam o target adultos / + 15 anos, mostram que a TVI foi teve uma audiência média de 311,6 mil espectadores, número que compara com os 306,5 da SIC.

Com menos cerca de 70 mil espectadores surge a RTP1, que fechou o ano com uma audiência média de 235,6 mil espectadores e um share de 11,3%. Com um share de 0,2%, a RTP2 foi vista em média por 15,2 mil pessoas.

Destaque ainda para o cabo, que em audiência média ficou a quatro décimas da soma dos quatro canais aerial. Na audiência total, destaca a Dentsu, o Total TV apresenta uma audiência de 85,4% em 2025, que corresponde a 7.538.900 telespectadores. O Total Aerial [canais de sinal aberto], com 64,2% diminui 2 pp e o Total Cabo [TV por assinatura], com 65,4%, cresce 0,5 pp na comparação com 2024.

Analisando por faixa horária, o horário da manhã é ganho na média do ano pela RTP1, com a TVI a duas décimas de distância. A liderança passa então para a SIC, para de seguida a TVI a assumir a primeira posição das 14h às 18h. No pré prime–time, o pódio regressa à RTP1, com as duas estações privadas empatadas e a quatro décimas do canal público. A SIC surge de seguida como líder no horário nobre e a TVI ganha no late night e madrugada.

A RTP1 não lidera as audiências, mas é o canal com mais programas no ranking dos mais vistos do ano. Dos 15, sete dos programas são da RTP1, sendo os restantes oito repartidos entre a SIC e a TVI. Dos 15, apenas dois não são futebol, tendo o reality show Secret Story presença neste ranking.

No cabo, destaque para a CMTV, com uma audiência média de 131,5 mil telespectadores. Na informação, o ano é ganho pela CNN Portugal, com um share de 2,6%, mais 0,4 pp do que a SIC Notícias. No seu segundo ano, a Now situou-se nos 1,6%, mais 0,7 pp do que a RTP Notícias.

Entre os dez canais mais vistos do cabo estão também a Star Channel, Globo, Hollywood, TVI Reality, Star Movies e SIC Mulher.

A mancha dos 15 programas mais vistos é preenchida na quase totalidade pela CMTV, com apenas duas exceções: o Futebol Sub-17 – Euro 2025 França X Portugal e Futsal – Liga Placard Sporting X Benfica, ambos no Canal 11.

Observando apenas os números de dezembro, a primeira posição é da TVI, com 14,9% de share, mais 0,8 pp do que a SIC. Na informação, o mês é também ganho pela CNN Portugal (2,5%), com a SIC Notícias a 0,2 pp da estação da Media Capital. O Now situou-se nos 1,8%, o dobro da RTP Notícias.

Nota Técnica para a produção da Analise Evolutiva e Mensal

Dados: Yumi / Caem_TV Fonte: Mediamonitor/ GFK

Outros: Vídeo, DVD, VHS, Blu-Ray, Satélite, Consolas, unmatch (além dos 150 canais medidos e o time-shift com um delay de sete dias), plataforma dos operadores (video-clube, jogos)

Aud. Total: Percentagem de indivíduos que contactaram um canal, pelo menos uma vez.

Aud. Média: Audiência provável que contacta com o canal em qualquer momento do período respetivo.

Tempo médio despendido: Média do tempo que cada indivíduo contactado despendeu com um canal num determinado período.

Share Aud.: Percentagem de tempo que é despendido a ver um dado canal relativamente ao tempo total de visão do meio (televisão) num determinado período.

Top produzido para programas “Net” (TeleReport), com duração superior a três minutos. Audiência corresponde à média ponderada das partes do programa. Não são considerados como programas: Sorteios e Tempo de Antena.