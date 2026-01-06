Aviso amarelo para frio até quarta-feira em Portugal. Chuva de regresso

Nove distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido ao tempo frio até quarta-feira, alerta o IPMA (Instituto Portugal do Mar e da Atmosfera). Persistem valores baixos da temperatura mínima.

Todos os distritos do interior do país, Alentejo e Algarve estão sob aviso amarelo até quarta-feira – Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Évora, Beja e Faro. Este aviso, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na Grande Lisboa e no Grande Porto, é esperado tempo frio com céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade a partir do final da tarde.

Para esta quarta-feira, segundo o IPMA, é esperada “chuva em geral fraca, passando a aguaceiros dispersos a partir da manhã” e “neve nas terras altas”. Em Lisboa e no Porto, preveem-se períodos de chuva, passando a aguaceiros dispersos a partir da manhã e diminuindo gradualmente de frequência.

Neve na Europa

As temperaturas baixas atravessam a Europa. Na Escócia e na Irlanda do Norte, milhares de escolas vão permanecer encerradas esta terça-feira, pelo segundo dia consecutivo, devido às perturbações provocadas pelo mau tempo em todo o Reino Unido.

No norte de França, de oeste para este, a tempestade provocou nevões desde as primeiras horas de segunda-feira, que deixaram vários centímetros de espessura inicialmente na Bretanha e na Normandia e, à tarde, em Île-de-France, na região de Paris, levando à suspensão de 15% dos voos programados nos aeroportos Charles de Gaulle e Orly, em Paris.