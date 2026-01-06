União Europeia

China abre a porta a acordo de livre comércio com a UE

  • ECO
  • 17:00

China está disposta a negociar um acordo de livre comércio com a União Europeia, anunciou esta terça-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi.

O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, afirmou, esta terça-feira, que a China está disposta a negociar um acordo de livre comércio com a União Europeia (UE), segundo a agência Xinhua.

As declarações foram proferidas durante uma conversa telefónica com a ministra dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, Elina Valtonen. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês expressou a esperança de que a Finlândia, como um importante Estado-membro da UE, desempenhe um papel positivo na promoção de uma visão racional e objetiva da UE em relação à China, na resolução de divergências por meio do diálogo.

Elina Valtonen disse que a “Europa e a China são parceiras importantes”, nomeadamente em questões climáticas e energéticas. A ministra finlandesa destacou que é “essencial manter uma relação construtiva entre os dois lados” e assegurou que a “Finlândia está disposta a desempenhar um papel ativo nesse sentido”.

Já no final do ano passado, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun declarou, em conferência de imprensa, que “a essência das relações económicas e comerciais entre a China e a UE reside na complementaridade e no benefício mútuo”.

Guo transmitiu o seu desejo de que “a UE cumpra o seu compromisso de apoiar o comércio livre e de se opor ao protecionismo comercial, e proporcione um ambiente empresarial justo, transparente e não discriminatório para as empresas de todos os países”.

(Notícia atualizada com mais informação)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

China abre a porta a acordo de livre comércio com a UE

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

China revê lei do comércio externo

Lusa,

A China aprovou uma revisão da lei de comércio externo, que reforça o quadro jurídico para o desenvolvimento do comércio transfronteiriço e amplia as resposta a "lutas externas".