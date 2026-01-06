China abre a porta a acordo de livre comércio com a UE

O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, afirmou, esta terça-feira, que a China está disposta a negociar um acordo de livre comércio com a União Europeia (UE), segundo a agência Xinhua.

As declarações foram proferidas durante uma conversa telefónica com a ministra dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, Elina Valtonen. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês expressou a esperança de que a Finlândia, como um importante Estado-membro da UE, desempenhe um papel positivo na promoção de uma visão racional e objetiva da UE em relação à China, na resolução de divergências por meio do diálogo.

Elina Valtonen disse que a “Europa e a China são parceiras importantes”, nomeadamente em questões climáticas e energéticas. A ministra finlandesa destacou que é “essencial manter uma relação construtiva entre os dois lados” e assegurou que a “Finlândia está disposta a desempenhar um papel ativo nesse sentido”.

Já no final do ano passado, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun declarou, em conferência de imprensa, que “a essência das relações económicas e comerciais entre a China e a UE reside na complementaridade e no benefício mútuo”.

Guo transmitiu o seu desejo de que “a UE cumpra o seu compromisso de apoiar o comércio livre e de se opor ao protecionismo comercial, e proporcione um ambiente empresarial justo, transparente e não discriminatório para as empresas de todos os países”.

(Notícia atualizada com mais informação)